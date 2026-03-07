Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους το μεσημέρι του Σαββάτου σε ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο 24χρονοι που συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη και φέρεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, να σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις σε αστυνομικούς αλλά και να διακινούσαν ναρκωτικά μέσω διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ένας ακόμα, 23χρονος, που βρίσκεται έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Στην κατοχή των συλληφθέντων, σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν όπλα, μικροποσότητες ναρκωτικών αλλά και φωτογραφίες αστυνομικών.