Χανιά: Ελεγχοι και πρόστιμα για ηλεκτρικά πατίνια

Ελεγχους πραγματοποιεί η Τροχαία και στα Χανιά για ηλεκτρικά πατίνια ενώ δεν λείπει η επιβολή προστίμων όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε νεαρούς οδηγούς πατινιών.

Η Τροχαία εξετάζει παραβάσεις όπως η μη χρήση κράνους, η μη χρήση ανακλαστικού γιλέκου, το έγγραφο ταυτοποίησης, κ.α.

To μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Α. Παπανδρέου βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν σε μη χρήση κράνους (30 ευρώ) καθώς και σε “δικαβαλιά” (30 ευρώ έκαστος επιβάτης).