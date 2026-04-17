Χανιά: Εκθεση γλυπτών του Κωστή Λιατάκη

Εκθεση γλυπτών του Κωστή Λιατάκη θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Ρόκκο, στην Σπλάντζια, σε επιμέλεια Γιάννη Γ. Μαρκαντωνάκη. Την έκθεση διοργανώνει ο Δήμος Χανίων με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων και του Δήμου Καντάνου – Σελίνου και θα διαρκέσει από τις 18 έως τις 25 Απριλίου, με ώρες επίσκεψης 19:00-22:00. Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 18 Απριλίου στις 8 το βράδυ.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο αυτοδίδακτος γλύπτης Κωστής Λιατάκης γεννήθηκε το 1960 στην Παλαιοχώρα, όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. Τα πρωτότυπα έργα του «ονειροπόλου» καλλιτέχνη μετουσιώνουν φυσικά υλικά σε μορφές που υμνούν το πάθος για ζωή, αγάπη και φως. Πολλά έργα του έχουν μετατρέψει υπαίθριο χώρο του ξενοδοχείου της οικογένειας σε πάρκο γλυπτικής, ενώ άλλα κοσμούν εσωτερικούς χώρους.

Όπως λέει ο ίδιος: «Ό,τι διαμορφώνουμε, μας διαμορφώνει… Έτσι ένιωσα όταν έπιασα για πρώτη φορά σκαρπέλο και ματσόλα. Από τότε βαρώ ρυθμικά τους κέδρινους κορμούς που μου φέρνουν τα αγριεμένα κύματα του νοτιά από τη Γαύδο και οι χείμαρροι από το δυτικό Σέλινο. Πέρασαν φεγγάρια πολλά βιώνοντας τη μεταμορφωτική δύναμη της γλυπτικής. Η μαγεία της τέχνης, εξακολουθεί αμείωτη μέχρι σήμερα να ερεθίζει τη ματιά μου, διαμορφώνοντας φόρμες απόλυτα ταυτισμένες με τις βιωματικές μου ανάγκες.»

Αντιπροσωπευτικά έργα του εικαστικού καλλιτέχνη θα εκτεθούν για πρώτη φορά στα Χανιά, στο μνημείο του Αγίου Ρόκκου στη Σπλάντζια, με την επιμέλεια του συλλέκτη Γιάννη Γ. Μαρκαντωνάκη.