Χανιά: Εκθεση αρχείου οικογένειας Κουτσουρέλη

Τα «µυστικά» του µουσικού αρχείου της οικογένειας Κουτσουρέλη θα αποκαλυφθούν από σήµερα Σάββατο 25 Απριλίου µέχρι τις 3 Μαίου στο Μεγάλο Αρσενάλι στο Ενετικό Λιµάνι των Χανίων.

Πρόκειται για µια έκθεση µε τίτλο «Ήθελα να ’µουν άρωµα…» που συνδιοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών, οι ∆ήµοι Κισσάµου και Χανίων και η Περιφέρεια Κρήτης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού – Γενική Γραµµατεία Σύγχρονου Πολιτισµού. Τα εγκαίνια έχουν προγραµµατιστεί για σήµερα στις 19:00 µ.µ.

Η έκθεση µέσα από ένα πλούσιο και σπάνιο αρχειακό υλικό, ηχητικά ντοκουµέντα και σύγχρονες διαδραστικές εφαρµογές, αναδεικνύει τη βαθιά και πολυδιάστατη συµβολή της οικογένειας Κουτσουρέλη στην κρητική µουσική παράδοση, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον καθοριστικό τους ρόλο στη θεµελίωση του λαούτου ως σολιστικού οργάνου.

Την έρευνα και την επιµέλεια του υλικού της έκθεσης έχει η κ. Ρένα Λουτζάκη, ανθρωπολόγος του χορού, αν. καθηγήτρια Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ και ο κ. Νίκος Πουλάκης ανθρωπολόγος της µουσικής Ε∆ΙΠ Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, ενώ την εικαστική επιµέλεια της έκθεσης έχει ο κ. Θεόδωρος Παρασκάκης.

Στο δελτίο Τύπου της έκθεσης εξηγείται πως «ο εκθεσιακός χώρος διαρθρώνεται σε θεµατικές ενότητες που φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της ζωής και του έργου των αδελφών Κουτσουρέλη. Η βιογραφική αναδροµή παρουσιάζει τα παιδικά τους χρόνια, τις πρώτες τους µουσικές επιρροές, αλλά και τη δυναµική της οικογενειακής τους παράδοσης. Η ενότητα της δισκογραφίας, του ραδιοφώνου και των συνεργασιών αναδεικνύει επιλεγµένες παραγωγές, ραδιοφωνικές εκποµπές και συµπράξεις µε κορυφαίους µουσικούς της εποχής τους. Τέλος, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο λαούτο ως σολιστικό όργανο, φωτίζοντας τον πρωτοποριακό ρόλο των Κουτσουρέληδων στη διαµόρφωση του σύγχρονου κρητικού ήχου. Μέσα από διαδραστικά στοιχεία –όπως προβολές σπάνιων φιλµ, ψηφιακές αναπαραστάσεις και ακουστικές εµπειρίες µε πρωτότυπες και αδηµοσίευτες ηχογραφήσεις– το αρχείο ζωντανεύει, προσκαλώντας τον επισκέπτη σε µια βιωµατική περιήγηση µέσα στο “Καφενείο Κουτσουρέλη”, όπου γεννήθηκαν, παίχτηκαν και µεταδόθηκαν µουσικές που σφράγισαν την κρητική παράδοση. Φωτογραφίες, παρτιτούρες, κασέτες, βιντεοσκοπήσεις και µουσικά όργανα συγκροτούν ένα πολύτιµο µωσαϊκό τεκµηρίων που αποκαλύπτει όχι µόνο την καλλιτεχνική διαδροµή µιας εµβληµατικής οικογένειας, αλλά και την ίδια την εξέλιξη της κρητικής µουσικής µέσα στον χρόνο».

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν οργανωµένες επισκέψεις και ξεναγήσεις για σχολεία, ωδεία, συλλόγους, µουσικά και άλλα εκπαιδευτήρια, συνοδευόµενες από παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραµµα, ζωντανές συναυλίες και παρουσιάσεις, προσφέροντας µια µοναδική ευκαιρία επανασύνδεσης µε την τοπική πολιτισµική κληρονοµιά και ανάδειξης της ζωντάνιας και της διαχρονικής απήχησης της µουσικοχορευτικής παράδοσης της Κρήτης.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι 09:00-21:00 (είσοδος ελεύθερη) , για επικοινωνία- επισκέψεις 2821034200 και στο lousakies@gmail.com.