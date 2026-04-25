menu
13.3 C
Chania
Σάββατο, 25 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Χανιά: Εκθεση αρχείου οικογένειας Κουτσουρέλη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τα «µυστικά» του µουσικού αρχείου της οικογένειας Κουτσουρέλη θα αποκαλυφθούν από σήµερα Σάββατο 25 Απριλίου µέχρι τις 3 Μαίου στο Μεγάλο Αρσενάλι στο Ενετικό Λιµάνι των Χανίων.

Πρόκειται για µια έκθεση µε τίτλο «Ήθελα να ’µουν άρωµα…» που συνδιοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών, οι ∆ήµοι Κισσάµου και Χανίων και η Περιφέρεια Κρήτης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού – Γενική Γραµµατεία Σύγχρονου Πολιτισµού. Τα εγκαίνια έχουν προγραµµατιστεί για σήµερα στις 19:00 µ.µ.
Η έκθεση µέσα από ένα πλούσιο και σπάνιο αρχειακό υλικό, ηχητικά ντοκουµέντα και σύγχρονες διαδραστικές εφαρµογές, αναδεικνύει τη βαθιά και πολυδιάστατη συµβολή της οικογένειας Κουτσουρέλη στην κρητική µουσική παράδοση, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον καθοριστικό τους ρόλο στη θεµελίωση του λαούτου ως σολιστικού οργάνου.
Την έρευνα και την επιµέλεια του υλικού της έκθεσης έχει η κ. Ρένα Λουτζάκη, ανθρωπολόγος του χορού, αν. καθηγήτρια Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ και ο κ. Νίκος Πουλάκης ανθρωπολόγος της µουσικής Ε∆ΙΠ Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, ενώ την εικαστική επιµέλεια της έκθεσης έχει ο κ. Θεόδωρος Παρασκάκης.
Στο δελτίο Τύπου της έκθεσης εξηγείται πως «ο εκθεσιακός χώρος διαρθρώνεται σε θεµατικές ενότητες που φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της ζωής και του έργου των αδελφών Κουτσουρέλη. Η βιογραφική αναδροµή παρουσιάζει τα παιδικά τους χρόνια, τις πρώτες τους µουσικές επιρροές, αλλά και τη δυναµική της οικογενειακής τους παράδοσης. Η ενότητα της δισκογραφίας, του ραδιοφώνου και των συνεργασιών αναδεικνύει επιλεγµένες παραγωγές, ραδιοφωνικές εκποµπές και συµπράξεις µε κορυφαίους µουσικούς της εποχής τους. Τέλος, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο λαούτο ως σολιστικό όργανο, φωτίζοντας τον πρωτοποριακό ρόλο των Κουτσουρέληδων στη διαµόρφωση του σύγχρονου κρητικού ήχου. Μέσα από διαδραστικά στοιχεία –όπως προβολές σπάνιων φιλµ, ψηφιακές αναπαραστάσεις και ακουστικές εµπειρίες µε πρωτότυπες και αδηµοσίευτες ηχογραφήσεις– το αρχείο ζωντανεύει, προσκαλώντας τον επισκέπτη σε µια βιωµατική περιήγηση µέσα στο “Καφενείο Κουτσουρέλη”, όπου γεννήθηκαν, παίχτηκαν και µεταδόθηκαν µουσικές που σφράγισαν την κρητική παράδοση. Φωτογραφίες, παρτιτούρες, κασέτες, βιντεοσκοπήσεις και µουσικά όργανα συγκροτούν ένα πολύτιµο µωσαϊκό τεκµηρίων που αποκαλύπτει όχι µόνο την καλλιτεχνική διαδροµή µιας εµβληµατικής οικογένειας, αλλά και την ίδια την εξέλιξη της κρητικής µουσικής µέσα στον χρόνο».
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν οργανωµένες επισκέψεις και ξεναγήσεις για σχολεία, ωδεία, συλλόγους, µουσικά και άλλα εκπαιδευτήρια, συνοδευόµενες από παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραµµα, ζωντανές συναυλίες και παρουσιάσεις, προσφέροντας µια µοναδική ευκαιρία επανασύνδεσης µε την τοπική πολιτισµική κληρονοµιά και ανάδειξης της ζωντάνιας και της διαχρονικής απήχησης της µουσικοχορευτικής παράδοσης της Κρήτης.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι 09:00-21:00 (είσοδος ελεύθερη) , για επικοινωνία- επισκέψεις 2821034200 και στο lousakies@gmail.com.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum