Χανιά: Εκτέλεση ασκήσεων ναρκοθηρίας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής ασκήσεων επ’ ωφελεία Π.Ν για το χρονικό διάστημα από 18 έως 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 από 11:30 έως 18:00 τοπική , σε θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα στίγματα:

Α)φ35Ο 22’29’’Β–λ 024Ο 21’27’’Α

Β)φ35Ο 24’27’’Β–λ024Ο 21’27’’Α

Γ) φ35Ο 24’27’’Β-λ024Ο 23’52’’Α

Δ)φ35Ο 22’29’’Β–λ024Ο 23’52’’Α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΝΑΡΚΟΘΗΡΙΑΣ

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

3. Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.

4. Προ απόπλου να επικοινωνούν με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων για την ενημέρωσή τους στα τηλ. 28210-89240 και «108» ή με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και στο VHF στους διαύλους 12 και 16 καλώντας το Λιμεναρχείο»