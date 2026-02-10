Χανιά: Εκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Αρωγής Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων

Σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων «Ο Άγιος Χριστόφορος», στο ξενοδοχείο Hilton Garden Inn Chania City, στα Χανιά.

Οπως σημειώνει ο Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

του Συλλόγου, «την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη του Συλλόγου, υποστηρικτές, φίλοι, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, σε μια συνάντηση γεμάτη σεβασμό, ενότητα και αλληλεγγύη. Η βραδιά αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά, αλλά και για αναστοχασμό στο έργο και την πορεία του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Σταύρος Πολέντας, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ευχαρίστησε θερμά όλα τα μέλη και τους υποστηρικτές για τη συνεχή στήριξή τους και τόνισε ότι ο Σύλλογος παραμένει σταθερός στο όραμά του για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων.

Στην ομιλία του υπογράμμισε πως, μέσα από διαρκείς παρεμβάσεις και αγώνες, ο Σύλλογος έχει καταφέρει σταδιακά σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στη διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς. Τέλος, δήλωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με την ίδια αποφασιστικότητα, με στόχο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης και σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές για υγεία, δύναμη και μια νέα χρονιά γεμάτη δημιουργία, προσφορά και συλλογική προσπάθεια».