Χανιά: Εκοψε πίτα το ΠΑΣΟΚ (φωτογραφίες) – Τι δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη

1 από 15

«Η χώρα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι», τόνισε το βράδυ της Δευτέρας από τα Χανιά η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη η οποία παραβρέθηκε στην κοπή πίτας του κόμματος στο Ιστορικό Καφέ: “Κήπος”.

Στην εκδήλωση έδωσαν το “παρών”, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, δήμαρχοι του Νομού, μέλη και φίλοι του Κινήματος.

Η ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Σε δηλώσεις της, πριν την έναρξη της εκδήλωσης, η κα Αποστολάκη τόνισε ότι «εδώ από τα Χανιά και την κοιτίδα της δημοκρατικής παράταξης, το ΠΑΣΟΚ κόβει την πίτα του και σαλπίζει τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας με δύο βασικά ορόσημα: το συνέδριό μας και τις εθνικές εκλογές. Ενα συνέδριο με την κοινωνία για την κοινωνία και τις εθνικές εκλογές που έχουμε έναν στόχο που αποτελεί και ένα ηθικό χρέος για ‘μας, ένα καθήκον. Να ξαναγίνουμε ο καταλύτης για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κα Αποστολάκη υποστήριξε.

«Η χώρα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν πρόκειται για ένα κομματικό στοίχημα του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για ένα εθνικό μας χρέος. Η πολιτική αλλαγή είναι ώριμο και πλειοψηφικό αίτημα. Στο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο κόμμα που να έχει ένα συγκροτημένο εναλλακτικό προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης για τη χώρα. Θα δείτε ότι το πολιτικό σκηνικό κυριαρχείται από κόμματα υποδοχής, οργής και αγανάκτησης, κόμματα που δεν έχουν σχέδιο και πρόταση για τη χώρα. Αλλά, δεν νομίζω ότι κανένας μας δεν αντιλαμβάνεται τι οι καιροί επιτάσσουν. Δεν αντιλαμβάνεται το χρέος μας και δεν θα δείξει τη σοβαρότητα και την ευθύνη που οφείλουμε στον κόσμο. Ο κόσμος μας περιμένει και θέλει να μας ακούσει. Είναι χρέος μας να βρεθούμε στην πιο απομονωμένη γωνιά της χώρας, να οργώσουμε την Ελλάδα, να παρουσιάσουμε αυτό το συγκροτημένο και έτοιμο σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης και με κοινό παρανομαστή την ενότητα να πείσουμε για την ετοιμότητά μας. Ολα τα υπόλοιπα είναι κατώτερα των περιστάσεων και των αναγκών της κοινωνίας».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η ίδια ήταν εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή, σχολίασε:

«Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αντίθεση με την οργανωμένη και μεθοδευμένη κυβερνητική προπαγάνδα, δεν αποτελεί χρόνια παθογένεια και διαχρονικά προβλήματα του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε της διακυβέρνησης της χώρας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτό που η Ευρωπαία εισαγγελέας περιέγραψε στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή, μια καθετοποιημένη εγκληματική οργάνωση με δομή η οποία έκλεβε ευρωπαϊκούς πόρους από τους τίμιους αγρότες στον τόπο μας και τους λυμαινόταν. Και όλα φυσικά γινόταν σε μία αλυσίδα συνενοχής που συμπεριελάμβανε κυβερνητικούς αξιωματούχους και διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα περιβόητα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και ασφαλώς τις απολήξεις που έφταναν μέχρι και το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά την αντικαταστατική, την εξωθεσμική παρέμβαση του πρωθυπουργού προσωπικά που απαγόρευσε στους βουλευτές του, σε μυστική ψηφοφορία, να εκφράσουν ελεύθερα τη βούλησή τους επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη, η Εξεταστική Επιτροπή εφευρέθηκε ως αντιπερισπασμός. Ομως και εκεί, μετά από τις εργασίες της, το συμπέρασμα είναι καθαρό και η πεποίθηση εδραιωμένη. Πεποίθηση της συγκάλυψης από το Μαξίμου μιας που όπως όλοι παρακολουθήσαμε, πέραν από τον εσμό των Νεοδημοκρατικών στελεχών που παρήλασαν και που οι επισυνδέσεις τους προκαλούν ανατριχίλα για τον χυδαίο τρόπο συναλλαγής και διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, υπήρξε μία συναλλαγή και μία μεθόδευση που αφορούσε τις εργασίες της Επιτροπής. Δηλαδή, ήταν χαρακτηριστικό ότι κλήθηκαν Υπουργοί Γεωργίας του προηγούμενου αιώνα, πριν από τριάντα ολόκληρα χρόνια και δεν κλήθηκαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, γενικοί γραμματείς της παρούσας διακυβέρνησης τα ονόματα των οποίων υπάρχουν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αρα, η οργανωμένη μεθόδευση μπορεί να οδήγησε στην προστασία των κυρίων Αυγενάκη και Βορίδη για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των οποίων δεν στάθηκε δυνατό να διερευνηθούν, η ελληνική κοινωνία όμως έχει εδραιωμένη πεποίθηση για την οργανωμένη και μεθοδευμένη από το Μαξίμου απόπειρα συγκάλυψης».

Τον κόσμο στην εκδήλωση καλωσόρισε ο αναπληρωτής Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ- Χανίων, Γιάννης Νικηφοράκης.