Χανιά: Έκκληση για λογικά ενοίκια στη Δημοτική αγορά

Έκκληση να μην “ξεφύγουν τα ενοίκια για τα καταστήματα” καθώς κάτι τέτοιο θα παρασύρει τα μισθώματα σε όλο το εμπορικό κέντρο , απηύθυναν οι επαγγελματικοί φορείς στη παρουσίαση του σχεδίου κανονισμού για τη Δημοτική Αγορά.

Η παρουσίαση ξεκίνησε στις 11 το πρωί με τον δήμαρχο κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη να κάνει πρώτη εισαγωγή στα όσα προβλέπει ο κανονισμός λέγοντας πως «δεν αποτελεί συρραφή προτάσεων» αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε η Αγορά να λειτουργήσει ως αγορά τροφίμων με έμφαση στα τοπικά προϊόντα.

Επεξήγησε πως το πρώτο διάστημα είναι κρίσιμο για το μνημείο καθώς θα χαρακτηρίσει τη φυσιογνωμία της Δημ. Αγοράς.

«Ζητάμε να μην ξεφύγουν τα ενοίκια, να προστατευτούν οι επιχειρήσεις» ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ κ. Α. Ροκάκης, ενώ η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Δ. Κυριακάκη σημείωσε ότι “τα ενοίκια πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια».

«Ο Δήμος δεν έχει σκοπό να έχει κέρδος από το ενοίκιο των καταστημάτων» απάντησε ο κ. Σημανδηράκης προσθέτοντας πως δεν μπορεί να γνωρίζει σε ποιο ύψος θα κινηθεί ο πλειστηριασμός αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχουν τα μισθώματα που ίσχυαν πριν ανακαινιστεί η Αγορά.

Από τον Γενικό Γραμματέα του οικονομικού επιμελητηρίου κ. Ν. Ντερμανάκη θίχτηκε το ότι δεν προβλέπονται καταστήματα για το κρητικό μαχαίρι ή το κρητικό δερμάτινο αλλά και το ότι οι επιχειρήσεις εστίασης έχουν μικρές πόρτες εξόδου για τους χώρους εκτός της Αγοράς.

Τον κίνδυνο να «έχουμε δύο κατηγορίες καταστημάτων μέσα και έξω» πρόταξε ο αντιπρόεδρος του Οικονομικού επιμελητηρίου κ. Α. Τσιριντουλάκης, ζητώντας ίδιο πλαίσιο για παλιά και νέα καταστήματα. «Πόσα ξενοδοχεία ξέρετε να έχουν γραβιέρα, πορτοκάλια από τα Χανιά; Για αυτό και πρέπει να διασφαλιστεί η παρουσία των τοπικών προϊόντων στα καταστήματα» πρόσθεσε.

Τέλος, ο πρόεδρος καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς κ. Π. Κλειδαράς υπεραμύνθηκε τον τρόπο λειτουργίας της λέγοντας πως όταν έκλεισε λειτουργούσαν 9 κρεοπωλεία, 9 καταστήματα με τυριά , 2 φούρνοι, 4 εστιατόρια, 4 ιχθυοπωλεία, 2 καφενεία, 4 καταστήματα με κρητικά προϊόντα και ότι «η Αγορά κρατήθηκε όλα αυτά τα χρόνια από τους καταστηματάρχες, με τα λάθη τους».

Ανέφερε επίσης πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα ενοίκια καθώς τα καταστήματα της Αγοράς θα έχουν μεγάλη πίεση από τα “σούπερ μάρκετ” του κέντρου.

Στην ενημέρωση επισημάνθηκαν μια σειρά βίαιες παρεμβάσεις στο μνημείο στο παρελθόν. Ενδεικτικά έγινε λόγος για κολώνα στήριξης που είχε κοπεί στη μέση για να μπει ψυγείο αλλά και για σύνδεση τουαλετών με το δίκτυο ομβρίων υδάτων!