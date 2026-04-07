menu
22.4 C
Chania
Τρίτη, 7 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Χανιά: Έκκληση για λογικά ενοίκια στη Δημοτική αγορά

Γιώργος Κώνστας
0

Έκκληση να μην “ξεφύγουν τα ενοίκια για τα καταστήματα” καθώς κάτι τέτοιο θα παρασύρει τα μισθώματα σε όλο το εμπορικό κέντρο , απηύθυναν οι επαγγελματικοί φορείς στη παρουσίαση του σχεδίου κανονισμού για τη Δημοτική Αγορά.
Η παρουσίαση ξεκίνησε στις 11 το πρωί με τον δήμαρχο κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη να κάνει πρώτη εισαγωγή στα όσα προβλέπει ο κανονισμός λέγοντας πως «δεν αποτελεί συρραφή προτάσεων» αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε η Αγορά να λειτουργήσει ως αγορά τροφίμων με έμφαση στα τοπικά προϊόντα.
Επεξήγησε πως το πρώτο διάστημα είναι κρίσιμο για το μνημείο καθώς θα χαρακτηρίσει τη φυσιογνωμία της Δημ. Αγοράς.
«Ζητάμε να μην ξεφύγουν τα ενοίκια, να προστατευτούν οι επιχειρήσεις» ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ κ. Α. Ροκάκης, ενώ η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Δ. Κυριακάκη σημείωσε ότι “τα ενοίκια πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια».
«Ο Δήμος δεν έχει σκοπό να έχει κέρδος από το ενοίκιο των καταστημάτων» απάντησε ο κ. Σημανδηράκης προσθέτοντας πως δεν μπορεί να γνωρίζει σε ποιο ύψος θα κινηθεί ο πλειστηριασμός αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχουν τα μισθώματα που ίσχυαν πριν ανακαινιστεί η Αγορά.

Από τον Γενικό Γραμματέα του οικονομικού επιμελητηρίου κ. Ν. Ντερμανάκη θίχτηκε το ότι δεν προβλέπονται καταστήματα για το κρητικό μαχαίρι ή το κρητικό δερμάτινο αλλά και το ότι οι επιχειρήσεις εστίασης έχουν μικρές πόρτες εξόδου για τους χώρους εκτός της Αγοράς.

Τον κίνδυνο να «έχουμε δύο κατηγορίες καταστημάτων μέσα και έξω» πρόταξε ο αντιπρόεδρος του Οικονομικού επιμελητηρίου κ. Α. Τσιριντουλάκης, ζητώντας ίδιο πλαίσιο για παλιά και νέα καταστήματα. «Πόσα ξενοδοχεία ξέρετε να έχουν γραβιέρα, πορτοκάλια από τα Χανιά; Για αυτό και πρέπει να διασφαλιστεί η παρουσία των τοπικών προϊόντων στα καταστήματα» πρόσθεσε.

Τέλος,  ο πρόεδρος καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς κ. Π. Κλειδαράς υπεραμύνθηκε τον τρόπο λειτουργίας της  λέγοντας πως όταν έκλεισε λειτουργούσαν 9 κρεοπωλεία, 9 καταστήματα με τυριά , 2 φούρνοι, 4 εστιατόρια, 4 ιχθυοπωλεία, 2 καφενεία, 4 καταστήματα με κρητικά προϊόντα και ότι «η Αγορά κρατήθηκε όλα αυτά τα χρόνια από τους καταστηματάρχες, με τα λάθη τους».
Ανέφερε επίσης πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα ενοίκια καθώς τα καταστήματα της Αγοράς θα έχουν μεγάλη πίεση από τα “σούπερ μάρκετ” του κέντρου.

Στην ενημέρωση επισημάνθηκαν μια σειρά βίαιες παρεμβάσεις στο μνημείο στο παρελθόν. Ενδεικτικά έγινε  λόγος για κολώνα στήριξης που είχε κοπεί στη μέση για να μπει ψυγείο αλλά και για σύνδεση τουαλετών με το δίκτυο ομβρίων υδάτων!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads