menu
22.3 C
Chania
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Εκδήλωση της ΚΝΕ με αφορμή την 52η επέτειο από το Πολυτεχνείο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εκδήλωση  στα γραφεία του ΚΚΕ στον Κουμπέ, στις 6:30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, από τα Τ.Σ Χανίων και Σπουδάζουσας της ΚΝΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «52 χρόνια μετά τον ξεσηκωμό του ελληνικού λαού και της νεολαίας ενάντια στην Χούντα των συνταγματαρχών, εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε , συνεχίζουμε…
52 χρόνια μετά τα συνθήματα : ” ‘Εξω οι ΗΠΑ-Έξω το ΝΑΤΟ”, “Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία” είναι πιο επίκαιρα από ποτε.

Αυτό που απέδειξε ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου είναι ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο, όσο δυνατός και αν αυτός φαίνεται. Προπομπός της συνολικότερης επίθεσης κατά των εργαοζμένων και του λαού ήταν και είναι ο αντικομμουνισμός, που ήταν επίσης ιδεολογία της Χούντας.  Είμαστε περήφανοι για την ηρωϊκή δράση του ΚΚΕ που ανασυγκρότησε τις παράνομες οργανώσεις του , ίδρυσε την ΚΝΕ, μπήκε μπροστά στην οργάνωση της πάλης του λαού και της νεολαίας. Χιλιάδες κομμουνιστές εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, εκτελέστηκαν, έμειναν αταλάντευτοι στον αγώνα για να ανατραπεί η δικατορία.
Τα παραπάνω ζητήματα φωτίζει η έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, στηριζόμενη στη μελέτη των εκθέσεων των μελών και στελεχών της ΚΝΕ και της Αντι-ΕΦΕΕ που πρωταγωνίστησαν στον ξεσηκωμό, καθώς και σε άλλα σημαντικά ιστορικά τεκμήρια, επιχειρεί να φέρει τις νέες γενιές σε επαφή με τα γεγονότα της εποχής και να φωτίσει τον ηρωισμό, τη δύναμη και τις δυνατότητες του οργανωμένου μαζικού φοιτητικού και εργατικού-λαϊκού κινήματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στα γραφεία του Κουμπέ, στις 6:30 μ.μ

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η έκδοση της Κ.Ε του ΚΚΕ: ” Πολυτεχνείο, Νοέμβρης 1973. Έμπνευση,γνώση και στήριγμα για τους λαϊκούς ξεσηκωμούς του μέλλοντος”.
• Θα μιλήσει ο Τζόνυ Γκιολίκου, γραμματέας του Σ.Π Κρήτης της ΚΝΕ και μέλος του Κ.Σ της ΚΝΕ
• Θα παρέμβει η Ρούλα Βιδαλάκη, μέλος του ΚΚΕ, φοιτήτρια στην σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, τις ημέρες του ξεσηκωμού του Νοεμβρίου του 1973.
• Θα προβληθούν αποσπάσματα από το ντοκυμαντέρ της ΚΝΕ: ” Ένας ζεστός Νοέμβρης”»

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum