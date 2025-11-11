Χανιά: Εκδήλωση της ΚΝΕ με αφορμή την 52η επέτειο από το Πολυτεχνείο

Εκδήλωση στα γραφεία του ΚΚΕ στον Κουμπέ, στις 6:30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, από τα Τ.Σ Χανίων και Σπουδάζουσας της ΚΝΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «52 χρόνια μετά τον ξεσηκωμό του ελληνικού λαού και της νεολαίας ενάντια στην Χούντα των συνταγματαρχών, εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε , συνεχίζουμε…

52 χρόνια μετά τα συνθήματα : ” ‘Εξω οι ΗΠΑ-Έξω το ΝΑΤΟ”, “Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία” είναι πιο επίκαιρα από ποτε.

Αυτό που απέδειξε ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου είναι ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο, όσο δυνατός και αν αυτός φαίνεται. Προπομπός της συνολικότερης επίθεσης κατά των εργαοζμένων και του λαού ήταν και είναι ο αντικομμουνισμός, που ήταν επίσης ιδεολογία της Χούντας. Είμαστε περήφανοι για την ηρωϊκή δράση του ΚΚΕ που ανασυγκρότησε τις παράνομες οργανώσεις του , ίδρυσε την ΚΝΕ, μπήκε μπροστά στην οργάνωση της πάλης του λαού και της νεολαίας. Χιλιάδες κομμουνιστές εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, εκτελέστηκαν, έμειναν αταλάντευτοι στον αγώνα για να ανατραπεί η δικατορία.

Τα παραπάνω ζητήματα φωτίζει η έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, στηριζόμενη στη μελέτη των εκθέσεων των μελών και στελεχών της ΚΝΕ και της Αντι-ΕΦΕΕ που πρωταγωνίστησαν στον ξεσηκωμό, καθώς και σε άλλα σημαντικά ιστορικά τεκμήρια, επιχειρεί να φέρει τις νέες γενιές σε επαφή με τα γεγονότα της εποχής και να φωτίσει τον ηρωισμό, τη δύναμη και τις δυνατότητες του οργανωμένου μαζικού φοιτητικού και εργατικού-λαϊκού κινήματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στα γραφεία του Κουμπέ, στις 6:30 μ.μ

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η έκδοση της Κ.Ε του ΚΚΕ: ” Πολυτεχνείο, Νοέμβρης 1973. Έμπνευση,γνώση και στήριγμα για τους λαϊκούς ξεσηκωμούς του μέλλοντος”.

• Θα μιλήσει ο Τζόνυ Γκιολίκου, γραμματέας του Σ.Π Κρήτης της ΚΝΕ και μέλος του Κ.Σ της ΚΝΕ

• Θα παρέμβει η Ρούλα Βιδαλάκη, μέλος του ΚΚΕ, φοιτήτρια στην σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, τις ημέρες του ξεσηκωμού του Νοεμβρίου του 1973.

• Θα προβληθούν αποσπάσματα από το ντοκυμαντέρ της ΚΝΕ: ” Ένας ζεστός Νοέμβρης”»