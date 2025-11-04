Χανιά: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 81 χρόνια από τη Μάχη της Παναγιάς

To Παράρτηµα Χανίων της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ καλεί τον λαό των Χανίων, την νεολαία του τόπου µας, στην εκδήλωση που διοργανώνεται για τη συμπλήρωση 81 χρόνων από την µάχη της Παναγιάς την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 12:00 στον χώρο του μνημείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η µάχη της Παναγιάς αποτέλεσε κορυφαίο αντιστασιακό γεγονός στην Κρήτη και υπήρξε µια από τις πιο σημαντικές μάχες που έδωσε ο ΕΛΑΣ στη νησί, µα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήταν η μεγαλύτερη µάχη του 14ου Συντάγματος της 5ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, µε τη συμμετοχή δυνάμεων του ΕΛΑΣ από Ρέθυµνο και Ηράκλειο, καθώς και κατοίκων του Νομού Χανίων, που πολέμησαν δίπλα στους ΕΛΑΣίτες.

Η αξία της βρίσκεται όχι µόνο στο ότι συντρίφθηκαν σημαντικές γερµανικές δυνάµεις, αλλά και στο γεγονός ότι έγινε µετά την απελευθέρωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και ενώ οι Άγγλοι ουσιαστικά τηρούσαν ανακωχή µε τους Γερµανούς στην Κρήτη, αφού δεν στήριξαν τις αντάρτικες δυνάμεις στον αγώνας τους κατά γερμανικών δυνάμεων που παρέμεναν στα Χανιά. Προτίμησαν να διατηρούν υπόδουλο τον Νόμο Χανίων στους Γερµανούς, αντί να προχωρήσουν στη διάλυσή των δυνάμεων τους, µε τη συνεργασία των µονάδων του ΕΛΑΣ. Την ίδια στιγμή οργάνωναν τη μεταφορά δεκάδων χιλιάδων Άγγλων στρατιωτών στην Αθήνα για την κρίσιμη ταξική σύγκρουση με τον ΕΛΑΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβρη του 1944.

Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ , αντιμετώπισαν περισσότερους από 3000 Γερμανούς, εξοπλισμένους µε βαρέα όπλα, θωρακισμένα οχήματα, όλμους, πολυβόλα. Παρόλα αυτά οι χιτλερικές δυνάµεις δεν πέτυχαν το σκοπό τους, δεν κατάφεραν να διαλύσουν τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, δεν κατάφεραν να φτάσουν στην έδρα της 5ης μεραρχίας του ΕΛΑΣ που είχε την έδρα της στην Παναγιά. Ήταν τέτοιο το μένος των ναζί μετά την ήττα τους που ξέσπασαν σε δεκάδες αµάχους. Αυτή η νίκη αποκάλυψε τη δυνατότητα του ΕΛΑΣ, βασιζόμενος στην πλατιά λαϊκή στήριξη, να δώσει μεγάλης κλίμακας μάχες και να προχωρήσει στην πλήρη απελευθέρωση της Κρήτης.

Εμπνεόμαστε – Διδασκόμαστε – Συνεχίζουμε!

Τιμάμε τους ήρωες μαχητές του ΕΛΑΣ, τον λαό του τόπου µας, που έδωσε συντριπτικό χτύπημα στον φασισμό, στα χιτλερικά στρατεύματα κατοχής. Η ιστορία της εθνικής αντίστασης αποδεικνύει πως όταν ένας λαός αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, τότε μπορεί να κάνει το αδύνατο δυνατό. Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο, ακόμα και αν αυτός φαντάζει ανίκητος.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

• Χαιρετισμός εκ μέρους του παραρτήματος Χανίων της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

• Χαιρετισμοί από τοπικούς φορείς

• Ριζίτικο από τις Κρητικές Μαδάρες

• Ιστορικό της Μάχης από το Γιάννη Σκαλιδάκη, ιστορικό ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

• Ομιλία από το Μπάμπη Πετράκη, πρόεδρο του παραρτήματος Χανίων της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

• Προσκλητήριο νεκρών

• Κατάθεση στεφάνων από τοπικούς φορείς και σωματεία»