Χανιά: Εκδήλωση µνήµης για την ΕΟΚΑ

Εκδήλωση µνήµης και τιµής για την 71η Επέτειο Έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 κατά των Άγγλων θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 στις 18:00 στο Ηρώο της πόλεως και στη συνέχεια στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Την εκδήλωση διοργανώνουν οι Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ∆ήµος Χανίων και Σύλλογος Κυπρίων Χανίων.

Στο Α΄ Μέρος της εκδήλωσης στο Ηρώο θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του εθνικού ύµνου.

Στο Β΄ Μέρος στο Πνευµατικό Κέντρο το πρόγραµµα περιλαµβάνει χαιρετισµούς από τους διοργανωτές. Αφήγηση γεγονότων -απαγγελία ποιηµάτων- ανάγνωση επιστολών Ηρώων. Προβολή ντοκιµαντέρ αφιερωµένο στον Αγώνα και καλλιτεχνικό πρόγραµµα από το µουσικό σύνολο «Μελοδρόµιο».

Επιµέλεια Στυλιάνα Χατζηιωάννου, φιλόλογος.

Στον προθάλαµο θα λειτουργεί σχετική έκθεση.

Το πρωί της ίδιας ηµέρας θα προβληθεί ντοκιµαντέρ για τους µαθητές της Β΄/βάθµιας Εκπαίδευσης.