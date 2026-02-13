Χανιά: Εκδήλωση με θέμα το προσφυγικό – μεταναστευτικό από το ΚΚΕ

Εκδήλωση με θέμα τις εξελίξεις στο προσφυγικό – μεταναστευτικό και τις θέσεις του διοργανώνει το ΚΚΕ το Σάββατο στις 19:00 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Κατερίνα Γεράκη, υπεύθυνη της Διατμηματικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Μεταναστών και Προσφύγων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «το πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «προώθηση πολιτικών νομιμοποίησης μετανάστευσης» εντάσσεται στο απαράδεκτο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που στηρίζουν όλες οι αστικές δυνάμεις και έχει βασική προτεραιότητα την καταστολή και τον ενταφιασμό της Συνθήκης της Γενεύης, για τα στοιχειώδη δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών.

Με το νέο Ν/Σ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου νομιμοποιείται η δράση ισχυρών κυκλωμάτων δουλεμπόρων-διακινητών, με το ίδιο το σάπιο αστικό κράτος να παίζει τον ρόλο του μεσάζοντα, μέσω των διακρατικών συμφωνιών, με στόχο τη διαλογή και το ανοιγοκλείσιμο της στρόφιγγας των ροών ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Είναι συνέχεια του απαράδεκτου μέτρου της τρίμηνης αναστολής των διαδικασιών ασύλου, χωρίς καταγραφή, που ψήφισαν το περασμένο καλοκαίρι η ΝΔ, η Ελληνική Λύση, μαζί με «ανεξάρτητους» ακροδεξιούς βουλευτές και με την ανοχή του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης, οδηγώντας ουσιαστικά στον εγκλωβισμό και την φυλάκιση χιλιάδων ξεριζωμένων, θυμάτων της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και εξαθλίωσης και των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, που φτάνουν στην Κρήτη από τη Βόρεια Αφρική.

Τη σφραγίδα αυτής ακριβώς της εγκληματικής πολιτικής ΕΕ και κυβερνήσεων, της έντασης της πολιτικής των «pushbacks», φέρνει και η νέα τραγωδία – έγκλημα με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους πρόσφυγες στη Χίο, που αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα δεκάδων προηγούμενων. Από την Πύλο των πάνω 600 νεκρών, μέχρι τη Σάμο και τη Νότια Κρήτη τον Δεκέμβρη του 2025, με 32 νεκρούς και αγνοούμενους, τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν ούτε οδήγησαν στην τιμωρία των υπευθύνων τους, με συγκάλυψη από την κυβέρνηση της ΝΔ ως και την ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, όλοι οι παράγοντες όξυνσης του προσφυγικού – μεταναστευτικού, ιδίως η ένταση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολεμικών συγκρούσεων, κλιμακώνονται.Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί χτυπούν «κόκκινο»,με βασικό στοιχείο την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα, ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης και των άλλων κομμάτων, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχει εμπλέξει πολύ βαθιά τη χώρα στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, υπηρετώντας τον στόχο της αναβάθμισης των ελληνικών μονοπωλίων και των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας.

Στα πλαίσια αυτά, η κυβέρνηση επισπεύδει, με σχετική τροπολογία, τα σχέδια για τη δημιουργία νέων δομών-φυλακών στην Κρήτη. Η δημιουργία κλειστών δομών – φυλακών είναι διαιώνιση της αθλιότητας και βαρβαρότητας, των εικόνων ντροπής που επικρατούν στην Αγυιά Χανίων, στο κτίριο του παλαιού Ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου και προηγούμενα στις αποθήκες της Κιτρένωσης στο Ρέθυμνο, με τους χιλιάδες απελπισμένους πρόσφυγες και μετανάστες, με παιδιά ανάμεσά τους, να στοιβάζονται σε εντελώς ακατάλληλες και επικίνδυνες συνθήκες, που προσβάλλουν κάθε έννοια ανθρωπιάς και πολιτισμού.

Καλούμε το εργατικό-λαϊκό κίνημα να δώσει άμεση απάντηση, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Να δυναμώσει την αλληλεγγύη σε όλα τα θύματα των πολέμων, στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Κρήτη.

Να δυναμώσει την πάλη απέναντι στο δηλητήριο του φασισμού- ρατσισμού. Οι χιλιάδες ξεριζωμένοι είναι θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων, στους οποίους τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και οι προηγούμενες, συμμετέχουν ενεργά, είναι θύματα της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

Τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν αμφισβητούνται από κατατρεγμένους ανθρώπους, αλλά από την αστική τάξη και το κράτος της Νατοϊκής «συμμάχου» Τουρκίας, όπως και από τις ίδιες τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες ΕΕ και ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο, με τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα διαχρονικά να πίνουν νερό στο όνομα αυτών των λυκοσυμμαχιών.

Να δυναμώσει την πάλη απέναντι στους πραγματικούς ενόχους, απέναντι στο σύστημα του πολέμου, της φτώχειας της εκμετάλλευσης, τόσο σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων, όσο και του ντόπιου πληθυσμού.

Τώρα απαιτείται:

• Διάσωση και προστασία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στην Κρήτη, σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας με αξιοπρεπείς ανθρώπινες συνθήκες, με σεβασμό στα δικαιώματά τους, που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες.

• Καταγραφή των αναγκών τους, με πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, διερμηνεία και διαδικασίες ασύλου, ώστε να λαμβάνουν άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπορούν να ταξιδέψουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.

• Να ακυρωθούν πιθανά σχέδια για ίδρυση κλειστής δομής – φυλακής προσφύγων στην Κρήτη.

• Απόδοση αδειών διαμονής σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας.

• Στελέχωση των Υπηρεσιών Μετανάστευσης, για γρήγορες και απλοποιημένες διαδικασίες για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής»