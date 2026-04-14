Χανιά: Εκδήλωση με θέμα «οι αξίες του μαζικού αθλητισμού»

Εκδήλωση με θέμα «οι αξίες του μαζικού αθλητισμού» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 15 Απριλίου στις 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
18:30 Έναρξη
18:45 ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ “Παραολυμπιονίκης”
Θέμα: “ΆΘΛΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ”
19:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ “Κ.Φ.Α. – Προπονητής”
Θέμα: “ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ”
19:15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ “Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης”
Θέμα: “Ο ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΕΑ”
19:30 ΜΠΡΕΔΟΛΟΓΟΥ ΕΛΙΖΑ “Life & Business Coach”
Θέμα: “Wellness Mindset -ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΖΩΗ”