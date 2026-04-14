Χανιά: Εκδήλωση με θέμα «οι αξίες του μαζικού αθλητισμού»

Εκδήλωση με θέμα «οι αξίες του μαζικού αθλητισμού» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 15 Απριλίου στις 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

18:30 Έναρξη

18:45 ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ “Παραολυμπιονίκης”

Θέμα: “ΆΘΛΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ”

19:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ “Κ.Φ.Α. – Προπονητής”

Θέμα: “ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ”

19:15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ “Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης”

Θέμα: “Ο ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΕΑ”

19:30 ΜΠΡΕΔΟΛΟΓΟΥ ΕΛΙΖΑ “Life & Business Coach”

Θέμα: “Wellness Mindset -ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΖΩΗ”