Χανιά: Εκδήλωση με προβολή βίντεο ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Εκδήλωση διοργανώνει η Πρωτοβουλία Κρήτης ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Σε σχετική ανακοίνωσή της τονίζει ότι «το κυρίαρχο αφήγημα, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη υπογραφή των συμβάσεων με τη Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, είναι ότι η χώρα μας θα έχει μεγάλα οικονομικά, ενεργειακά και γεωπολιτικά οφέλη.

Αυτά τα υποτιθέμενα «οφέλη» όμως, δεν αποδεικνύονται ούτε και προκύπτουν από πουθενά».

«Σας περιμένουμε το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων στις 7 μ.μ., για να δούμε μαζί το βίντεο «Εξορύξεις στην Κρήτη; Ούτε να το σκέφτεστε», να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις και κυρίως για να συζητήσουμε αναζητώντας τους τρόπους που θα μας επιτρέψουν να αντισταθούμε αποτελεσματικά με στόχο την οριστική και αμετάκλητη ακύρωση του προγράμματος έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στο νησί μας», τονίζει η “Πρωτοβουλία Κρήτης ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων”.