Χανιά: Εκδήλωση για την Επανάσταση του Ακρωτηρίου

Η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης με αφορμή την επέτειο του βομβαρδισμού του Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου το 1897, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:30, στον ανδριάντα του Σπύρου Καγιαλέ στους τάφους των Βενιζέλων.

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», η Δημοτική Κοινότητα Ακρωτηρίου και οι Πολιτιστικοί Φορείς Ακρωτηρίου.

Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Ύμνου της Κρήτης και του Εθνικού Ύμνου (η κατασκευή και η μεταφορά των στεφάνων είναι ευθύνη των φορέων).

Στο Β΄ μέρος ομιλήτρια θα είναι η Αργυρώ Χανιωτάκη-Σμυρλάκη, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι οργανωτές, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ριζίτικο τραγούδι και κρητικούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Ακρωτηρίου «Ο Καγιαλές» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χορδακίου «Η Σκλόκα». Λύρα θα παίξει ο Γιώργος Φασαράκης, λαούτο ο Μάριος Μπουρδαντωνάκης και κιθάρα ο Παναγιώτης Φουντεδάκης.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας το Β’ μέρος θα πραγματοποιηθεί στο Λύκειο Ακρωτηρίου (πρώην Πολυκλαδικό).