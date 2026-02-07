Χανιά: Εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα

Εκδήλωση µε τίτλο: «ελληνίδα φωνή, Άξων Εννοιολογικής Φιλοσοφίας» διοργανώνει τη ∆ευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 στις 19:00 µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο για την Ελληνική Γλώσσα, στο πλαίσιο της 9ης Φεβρουαρίου, Παγκόσµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας. Κεντρικός οµιλητής θα είναι ο καθηγητής, λογοτέχνης και συγγραφέας, κ. Παναγιώτης Τερπάνδρου Ζαχαρίου, µε θέµα: «Ελληνίδα φωνή».

Εισήγηση θα πραγµατοποιήσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μανώλης Ι. Αλιφιεράκης, ενώ την παρουσίαση θα κάνει η φιλόλογος – δηµοσιογράφος Βίκυ Κόλλια.

Συµµετέχει η Χορωδία Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης Νέας Χώρας (διδασκαλία και µουσική διεύθυνση Μαρία Κλεινάκη).

Είσοδος ελεύθερη.