Χανιά: Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού διοργανώνεται από τον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς “Ορίζοντας” και τον Δήμο Χανίων τη Δευτέρα 20/10 στις 6.30 το απόγευμα στο ΚΑΜ.

Κάλεσμα στους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες στην εκδήλωση η οποία θα περιλαμβάνει ομιλίες ειδικών και γυναικών οι οποίες εχουν θεραπευθεί, απηύθυναν σε συνέντευξη Τύπου, η αντιδήμαρχος Ελένη Ζερβουδάκη και η πρόεδρος του «Ορίζοντα» Αρχόντισσα Αναστασάκη Μαρκετάκη.

Και οι δύο τόνισαν τη σημασία της πρόληψης στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού.