Χανιά: Εκδήλωση ενάντια στα ναρκωτικά

Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την καταπολέμηση της χρήσης των ουσιών που αντίκεινται στη ζωή με τίτλο: «Μαζί ξαναγράφουμε ζωές» την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, ώρα 20.00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Είσοδος Ελεύθερη.