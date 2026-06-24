Χανιά: Εκδήλωση ενάντια στα ναρκωτικά

Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την καταπολέμηση της χρήσης των ουσιών που αντίκεινται στη ζωή με τίτλο: «Μαζί ξαναγράφουμε ζωές» την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, ώρα 20.00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Είσοδος Ελεύθερη.
Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.
Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.