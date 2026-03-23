Χανιά: Εκδηλώσεις με πασχαλινά διηγήματα

Οι Παραμυθάδες Εν Πλω παρουσιάζουν «Ιστορίες της Λαμπρής».

Η δράση φιλοδοξεί να αναδείξει τη βαθιά σύνδεση της ελληνικής λογοτεχνίας με το θρησκευτικό συναίσθημα και την παράδοση, μέσα από κείμενα σπουδαίων δημιουργών, που αποτυπώνουν τη μυσταγωγία, τη συγκίνηση και το φως της Ανάστασης.

Οι αφηγήσεις πλαισιώνονται από μουσικές παρεμβάσεις, εμπνευσμένες από το πνεύμα των ημερών, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για το κοινό, όπου ο λόγος και η μουσική συνυπάρχουν αρμονικά στον ιερό χώρο.

Ημερομηνίες:

Δευτέρα 30 Μαρτίου, 8 μ.μ. Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης Σπλάντζια

Τετάρτη 1 Απριλίου Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 8 μ.μ. Στέρνες Ακρωτηρίου και

Παρασκευή 3 Απριλίου, 8 μ.μ. Ι.Ν. Ζωοδ. Πηγής Μουρνιές

Είσοδος ελεύθερη