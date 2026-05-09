Χανιά: Εκδηλώσεις για την ημέρα της Μητέρας

Εκδηλώσεις για την παγκόσµια ηµέρα της Μητέρας θα πραγµατοποιηθούν το διήµερο 9 και 10 Μαϊου.

Ειδικότερα:

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Χανίων, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Επιστηµόνων Μαιών – Μαιευτών Κρήτης, διοργανώνει εκδήλωση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας, µε θέµα: «Τιµώντας τη Μητέρα: Το διαχρονικό σύµβολο αγάπης και προσφοράς».

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στον Πολυχώρο Πολιτισµού, Καφέ «Κήπος», µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μέσα από οµιλίες, παρουσιάσεις και τιµητικές δράσεις, η εκδήλωση αναδεικνύει τον πολυσήµαντο ρόλο της µητέρας ως πυρήνα της οικογένειας και της κοινωνίας, προβάλλοντας αξίες όπως η αγάπη, η φροντίδα και η ανιδιοτελής προσφορά.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της µαίας ως βασικού πυλώνα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, που στηρίζει τη γυναίκα σε όλα τα στάδια της ζωής της – από την εφηβεία και την αναπαραγωγική υγεία έως την εγκυµοσύνη, τον τοκετό και τη µετέπειτα φροντίδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

– Χαιρετισµοί: Ελένη Ζερβουδάκη (Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Χανίων) και Βάϊα Πήχα, Προϊσταµένη Μ/Γ Κλινικής Γ.Ν. Χανίων, Πρόεδρος Συλλόγου Επιστηµόνων Μαιών/τών Κρήτης

– Οµιλία: Αντώνης Τσαπατάκης, Παραολυµπιονίκης, Παγκόσµιος Πρωταθλητής Κολύµβησης

– Παρουσίαση Βιβλίου: «∆ηµιουργία Ζωής» από τη συγγραφέα, Μαρία Γκόσµα Γεωργίου, Μαία – Συγγραφέας

– Οµιλία: «Το θαύµα της Μητρότητας µέσα από τη δική µου µατιά» από την Αργυρώ Ροβιθάκη, Μαία Γ.Ν. Χανίων, Μέλος ∆.Σ. Συλλόγου Επιστηµόνων Μαιών/τών Κρήτης

– Απαγγελία Ποιήµατος: «Μάνα η ταπεινή» του Γεωργίου Μαρτινέλλη από την Ειρήνη Σταθάκη, Μαία Γ.Ν. Χανίων, Ταµία ∆.Σ. Συλλόγου Επιστηµόνων Μαιών/τών Κρήτης

– Βράβευση µητέρων

Σε δήλωσή της η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, επισηµαίνει:

«Η µητέρα αποτελεί διαχρονικά το πιο ισχυρό σύµβολο αγάπης, φροντίδας και ανιδιοτελούς προσφοράς. Μέσα από τη συγκεκριµένη εκδήλωση, τιµούµε τη µητρότητα αλλά και τον πολύτιµο ρόλο των µαιών, που στέκονται δίπλα στη γυναίκα σε κάθε κρίσιµο στάδιο της ζωής της. Καλούµε όλους τους συµπολίτες µας να συµµετάσχουν σε αυτή τη ξεχωριστή βραδιά, αναγνωρίζοντας έµπρακτα την αξία της ζωής, της οικογένειας και της κοινωνικής συνοχής».

Από τον Σύλλογο Επιστηµόνων Μαιών – Μαιευτών Κρήτης τονίζεται: «Η µαία αποτελεί εγγύηση για ασφαλή µητρότητα και ενδυνάµωση της γυναίκας. Η επένδυση στον ρόλο της σηµαίνει επένδυση στην υγεία, τη ζωή και το µέλλον της κοινωνίας. Συνεχίζουµε µε υπευθυνότητα να στεκόµαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα και κάθε οικογένεια».

∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Επίσης, µε αφορµή τη Γιορτή της Μητέρας, που εορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων διοργανώνει δηµιουργικές δράσεις για παιδιά, αφιερωµένες στη µητέρα και στη µοναδική σχέση αγάπης, φροντίδας και τρυφερότητας, που τη συνδέει µε το παιδί.

Μέσα από αφηγήσεις παραµυθιών, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικές δραστηριότητες και δηµιουργικές κατασκευές, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους και να δηµιουργήσουν ξεχωριστά δώρα για τις µαµάδες τους.

Πιο συγκεκριµένα, σήµερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στις 11:00 στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικού Κήπου

«Ένα δώρο στη Μαµά!»: Μια ζεστή και δηµιουργική δράση µε παραµύθια, παιχνίδια, διαδραστικές δραστηριότητες και κατασκευές αφιερωµένες στη µητέρα και στο παιδί.

Με τη Βεριβάκη Χριστίνα, θεατρική συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και ηθοποιό.

Επίσης, σήµερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στις 12:00 στο Κέντρο Παιδικής ∆ηµιουργίας Λενταριανών «Μανούλα της καρδιάς µας!»: Αφήγηση παραµυθιού και δηµιουργική κατασκευή αφιερωµένη στις µανούλες, µέσα από τα µάτια και τη φαντασία των παιδιών. Με την Παρασκευή Καπασάκη, βιβλιοθηκονόµο και παιδαγωγό.

Πληροφορίες

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικού Κήπου Τηλ.: 28213 41774.

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ



Εκδήλωση τιµής, για τη Γιορτή της Μητέρας, διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων την Τετάρτη 13 Μαϊου στις 18:30 µ.µ. στην αίθουσα του Λυκείου, στην οδό Κ. Μητσοτάκη 1.

Οµιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαρία Αλεξανδρή, ψυχολόγος του παραρτήµατος Χανίων της ΕΛΕΠΑΠ, που θα µιλήσει µε θέµα «Μάνα και παιδί: η πρώτη σχέση αγάπης». Τραγούδι, από την Παιδική και Εφηβική Χορωδία του Ωδείου Ι. Μανιουδάκη υπό τη διεύθυνση της Βιβής Κουτσογιαννάκη. Τιµώµενα πρόσωπα θα είναι οι γενναίες µητέρες των παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ.