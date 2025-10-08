Χανιά: Εκατοντάδες κενά σε σχολεία

Εκατοντάδες κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν στα σχολεία του νομού Χανίων. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, τα κενά είναι 400, με τα 259 να αφορούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Από αυτά τα 259, τα 240 αφορούν στην ειδική αγωγή. Την κάλυψη των κενών ζητούν εκπαιδευτικοί και γονείς που πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Χανίων.

Οι εκπαιδευτικοί της ΕΛΜΕ και του ΣΕΠΕ θέτουν τα αιτήματά τους στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Γιώργο Ψαράκη και στον εκπρόσωπο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σακελλαρίδη.