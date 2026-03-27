Χανιά: Εικαστική Έκθεση «Το Δ των Δικαιωμάτων»

Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, παρουσιάζει την εικαστική έκθεση «Το Δ των Δικαιωμάτων» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, από την Δευτέρα 30 Μαρτίου ως την Μ. Πέμπτη 9/4/2026, με ελεύθερη είσοδο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η έκθεση «Το Δ των Δικαιωμάτων» δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αναδεικνύοντας τη φωνή των παιδιών μέσα από μια πρωτότυπη διαδικασία συνδημιουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, 47 καταξιωμένοι εικονογράφοι παιδικού βιβλίου συνεργάστηκαν με μαθητές και μαθήτριες από περισσότερα από 130 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας έναν ζωντανό καλλιτεχνικό διάλογο ανάμεσα σε επαγγελματίες δημιουργούς και παιδιά.

Κεντρικό στοιχείο της έκθεσης αποτελεί το ελληνικό γράμμα «Δ», αρχικό της λέξης «Δικαίωμα». Τα έργα είναι εμπνευσμένα από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ταυτότητα, την ελευθερία της έκφρασης και τη συμμετοχή.

Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (24 Μαΐου – 20 Ιουνίου 2025), με ελεύθερη είσοδο και παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, προσελκύοντας 700 επισκέπτες και 500 μαθητές και μαθήτριες με τα σχολεία τους.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 18:30.

Στα πλαίσια της έκθεσης, ο διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και διακεκριμένος συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου θα υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού από την Δευτέρα 30/3 ως και την Πέμπτη 2/4.

Ο Πάνος Χριστοδούλου γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ήταν διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και έχει συνεργαστεί με διάφορους φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σήμερα είναι διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είναι επίσης βραβευμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων, με τα πιο γνωστά του έργα να περιλαμβάνουν:

Ο Ορέστης έχει ορέξεις και πόνο την κοιλιά, Άγκυρα, 2003, Το παιδί και τα θυμωμένα αστέρια, Άγκυρα, 2006, Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές, Κέδρος, 2007, Τροχονόμος στα Κατσάβραχα, Κέδρος, 2009, Ο Ζαχαρίας και η Σπιτική Μπεσαμέλ, Κέδρος, 2010, Η μπάλα της ζωής τους, Κέδρος, 2012 (βραβείο λογοτεχνικού περιοδικού Ο Αναγνώστης), Μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης, Άγκυρα, 2013, Πώς έμπλεξα με τη Δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις, Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 (Κρατικό Βραβείο Κύπρου), Θαύμα! Οι καρχαρίες χορεύουν…, Κέδρος, 2017, Έχω δικαίωμα; Έχω δικαίωμα! (Εικονογράφηση: Στέλλα Στεργίου), Μικρή Σελήνη, 2023 (Βραβείο Αναγνώστη, Βραβείο Ibby, Βραβείο Έβγε, Βραβείο White Ravens, Χρυσή λίστα Elniplex, Λίστα Κόκκινης Αλεπού)»