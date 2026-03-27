menu
18.4 C
Chania
Παρασκευή, 27 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Χανιά: Εικαστική Έκθεση «Το Δ των Δικαιωμάτων»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, παρουσιάζει την εικαστική έκθεση «Το Δ των Δικαιωμάτων» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, από την Δευτέρα 30 Μαρτίου ως την Μ. Πέμπτη 9/4/2026, με ελεύθερη είσοδο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η έκθεση «Το Δ των Δικαιωμάτων» δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αναδεικνύοντας τη φωνή των παιδιών μέσα από μια πρωτότυπη διαδικασία συνδημιουργίας.
Στο πλαίσιο αυτό, 47 καταξιωμένοι εικονογράφοι παιδικού βιβλίου συνεργάστηκαν με μαθητές και μαθήτριες από περισσότερα από 130 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας έναν ζωντανό καλλιτεχνικό διάλογο ανάμεσα σε επαγγελματίες δημιουργούς και παιδιά.
Κεντρικό στοιχείο της έκθεσης αποτελεί το ελληνικό γράμμα «Δ», αρχικό της λέξης «Δικαίωμα». Τα έργα είναι εμπνευσμένα από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ταυτότητα, την ελευθερία της έκφρασης και τη συμμετοχή.
Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (24 Μαΐου – 20 Ιουνίου 2025), με ελεύθερη είσοδο και παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, προσελκύοντας 700 επισκέπτες και 500 μαθητές και μαθήτριες με τα σχολεία τους.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 18:30.
Στα πλαίσια της έκθεσης, ο διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και διακεκριμένος συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου θα υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού από την Δευτέρα 30/3 ως και την Πέμπτη 2/4.

Ο Πάνος Χριστοδούλου γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ήταν διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και έχει συνεργαστεί με διάφορους φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σήμερα είναι διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είναι επίσης βραβευμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων, με τα πιο γνωστά του έργα να περιλαμβάνουν:
Ο Ορέστης έχει ορέξεις και πόνο την κοιλιά, Άγκυρα, 2003, Το παιδί και τα θυμωμένα αστέρια, Άγκυρα, 2006, Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές, Κέδρος, 2007, Τροχονόμος στα Κατσάβραχα, Κέδρος, 2009, Ο Ζαχαρίας και η Σπιτική Μπεσαμέλ, Κέδρος, 2010, Η μπάλα της ζωής τους, Κέδρος, 2012 (βραβείο λογοτεχνικού περιοδικού Ο Αναγνώστης), Μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης, Άγκυρα, 2013, Πώς έμπλεξα με τη Δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις, Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 (Κρατικό Βραβείο Κύπρου), Θαύμα! Οι καρχαρίες χορεύουν…, Κέδρος, 2017, Έχω δικαίωμα; Έχω δικαίωμα! (Εικονογράφηση: Στέλλα Στεργίου), Μικρή Σελήνη, 2023 (Βραβείο Αναγνώστη, Βραβείο Ibby, Βραβείο Έβγε, Βραβείο White Ravens, Χρυσή λίστα Elniplex, Λίστα Κόκκινης Αλεπού)»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum