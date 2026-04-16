Χανιά: Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας την Τετάρτη

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το 2ο δίμηνο του 2026, θα διεξαχθεί, όπως ανακοινώθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, η οποία είναι δημόσια, μπορούν να υποβληθούν θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων έως την Πέμπτη 16-4-2026 & ώρα 13:00 στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο e-mail: ds@chania.gr).

Στην περίπτωση που τα θέματα που θα προταθούν εμπρόθεσμα από του Δημοτικούς Συμβούλους υπερβαίνουν τα δέκα (10), ή αυτά που θα προταθούν από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων υπερβαίνουν τα δύο (2) τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης από το Προεδρείο.

Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας»