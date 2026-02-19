Χανιά: Έγκριση υπό προϋποθέσεις για το Μουσείο Θεοδωράκη

«Πράσινο φως» υπό προϋποθέσεις έλαβε από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Τμήμα Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού, η μουσειολογική μελέτη και μουσειογραφική προμελέτη για την οικία Θεοδωράκη στον Γαλατά Χανίων.

Ειδικότερα, στην απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» σημειώνεται σχετικά ότι η μουσειολογική μελέτη και μουσειογραφική προμελέτη για την οικία Θεοδωράκη στον Γαλατά Χανίων εγκρίνεται «υπό την προϋπόθεση ότι οι τεχνικές λύσεις θα έχουν συμβατότητα με το χαρακτηρισμένο μνημείο και τις υποδομές του» και αναφέρονται συγκεκριμένες παρατηρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, για το στάδιο της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής ζητείται:

1. Να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των υλικών του εκθεσιακού εξοπλισμού και να εξειδικευτεί η τεχνική λύση για την υλοποίηση των εκθεσιακών κατασκευών.

2. Να προσδιοριστούν και να διαστασιολογηθούν οι φορείς των εκθεσιακών κατασκευών, καθώς και οι στηρίξεις-εδράσεις αυτών, με προσδιορισμό της τυχόν σύνδεσής τους με τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής του κτηρίου. Να τεκμηριώνεται η επάρκειά τους μέσω της στατικής επίλυσης. Στα παραπάνω να συμπεριληφθούν οι έλεγχοι έναντι ολίσθησης και ανατροπής.

3. Να εκπονηθεί μελέτη εκθεσιακού φωτισμού και να ενσωματωθούν, ο φωτισμός των προθηκών, ο ειδικός φωτισμός του εκθεσιακού χώρου, καθώς και οι απαιτήσεις λειτουργίας όλων των μηχανημάτων παραγωγής των ψηφιακών εκθεμάτων στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου.

4. Να διερευνηθεί και να προταθεί ο βέλτιστος τρόπος και τα μέσα, με τα οποία η έκθεση θα καταστεί προσβάσιμη σε ΑμεΑ σε χώρους με περιορισμούς.

5. Να βελτιστοποιηθεί ο εκθεσιακός σχεδιασμός, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις επί της προμελέτης, τόσο της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Κρήτης όσο και της Δ.Π.Α.Ν.Σ.Μ.

Στο σημείο αυτό γίνονται περαιτέρω παρατηρήσεις από τη Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ. που αφορούν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, τη λειτουργικότητα του χώρου ως μουσείου αλλά και τη διαμόρφωση και αισθητική ώστε αυτή να συνάδει με τον μνημειακό χαρακτήρα του κτηρίου.