Χανιά: «Εγκατάλειψη έργων για το νερό» – Παρέμβαση Αλ. Μαρινάκη στο περιφερειακό συμβούλιο

Για «χρόνια εγκατάλειψη των αναγκαίων έργων εξασφάλισης νερού στα Χανιά», κάνει λόγο ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κρήτης, Αλέκος Μαρινάκης, ο οποίος θέτει το θέμα αυτό στην ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 26.02.2026.Σ

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει:

«Η καταστροφή που έχουν υποστεί στην παραγωγή οι αγρότες των Χανίων (αβοκάντο, εσπεριδοειδή, ελιές, κτλ) από την έλλειψη αρδευτικού νερού, δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Ούτε τα προβλήματα ύδρευσης σε πολλές περιοχές της ΠΕ Χανίων. Έχουν προκύψει από τις πολιτικές των κυβερνήσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που αντιμετωπίζουν το νερό ως εμπόρευμα και τη διαχείρισή του με τη λογική «κόστους – οφέλους».

Πολιτική, που υλοποιεί και η περιφερειακή αρχή Κρήτης των ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, ενώ δρομολογεί και την παράδοση της διαχείρισης των υδάτων σε ανώνυμη εταιρεία, όπως έγινε στη Θεσσαλία.

Έτσι, ενώ οι υδρογεωλογικές μελέτες δείχνουν τον πλούτο που έχει ο υδροφόρος ορίζοντας στα Χανιά και επομένως ότι θα μπορούσαν να έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε πόσιμο και αρδεύσιμο νερό, τα αναγκαία έργα υποδομής είναι σε πλήρη εγκατάλειψη. Το αποτέλεσμα είναι η επάρκεια αρδευτικού νερού για την ΠΕ Χανίων, αλλά και νερού ύδρευσης, να μην μπορεί να θεωρείται εξασφαλισμένη, όχι γενικά για τα επόμενα χρόνια, αλλά ούτε για το επόμενο καλοκαίρι».

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρινάκης αναφέρεται συγκεκριμένα στα εξής:

«-Φράγμα Βαλσαμιώτη: έργο που εγκαινιάστηκε το 2014, κόστισε 41.500.000 ευρώ, από τα λεφτά του λαού και δεν λειτούργησε. Δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση – στεγανοποίησή του και την υλοποίηση και των αναγκαίων έργων για τα δίκτυα άρδευσης.

-Λιµνοδεξαµενή Έλους: έργο που επρόκειτο να παραδοθεί στις 31 ∆εκεµβρίου του 2025, αλλά με νέα παράταση, έχει ημερομηνία περαίωσης στις 31 Ιουλίου του 2027 και «ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι» …

-Λιµνοδεξαµενή Αγ. Θεοδώρων: η Λ/Ξ κατασκευάστηκε την περίοδο 1993-1997, λειτούργησε για περίπου 13 χρόνια, ωστόσο από τα μέσα του 2011 δεν λειτουργεί. Η μελέτη αποκατάστασης των αστοχιών της, η οποία είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης στις 23-07-2024, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

-Λιµνοδεξαµενή Χρυσοσκαλίτισσας: σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, με τροφοδοσία από όµβρια, ωστόσο δεν χρησιμοποιείται λόγω καθίζησης. Στις 21-10-2021 ανατέθηκε η μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

-Φράγμα Ταυρωνίτη ποταμού, [κατασκευή Φράγματος Ντεριανού (Παπαδιανών) και Φράγματος Σεμπρωνιώτη] : Από το 1990 που ξεκίνησε να σχεδιάζεται, το μόνο που έμεινε είναι οι ανέξοδες υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν, δημάρχων, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειαρχών. Για να καταλήξει σήμερα να μεθοδεύεται με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που η κυβέρνηση της ΝΔ παρουσιάζει σαν «από μηχανής θεό», ενώ στην πραγματικότητα θα εξυπηρετεί τα κέρδη του επενδυτή».

Ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει πως η «λειψυδρία» χρησιμοποιείται «σαν πρόσχημα για την έλλειψη υποδομών» και ρωτά, μεταξύ άλλων, την περιφερειακή αρχή τι πρόκειται να κάνει για

«• Την άμεση υλοποίηση όλων των έργων εξασφάλισης επάρκειας και ορθολογικής διαχείρισης του νερού, στην ΠΕ Χανίων, χωρίς ΣΔΙΤ και συμβάσεις παραχώρησης.

• Σύμφωνα με τα αιτήματα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων να γίνουν, με ευθύνη του κράτους, η κατασκευή του φράγματος του Ταυρωνίτη, να επιδιορθωθεί το φράγμα Βαλσαμιώτη, οι λιμνοδεξαμενές Χρυσοσκαλίτισας, Αγίων Θεοδώρων και Έλους. Να κατασκευαστεί η δεύτερη λιμνοδεξαμενή της Κουντούρας. Να πραγματοποιηθούν τα αρδευτικά έργα της υψηλής ζώνης Αγυιάς- Κολυμπάρι. Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για ύδρευση και άρδευση στον Αποκόρωνα».