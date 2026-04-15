Χανιά: Εφυγε από τη ζωή ο γιατρός Μανώλης Παπαδομανωλάκης

Θλίψη προκάλεσε στα Χανιά η είδηση του θανάτου του αγαπητού γιατρού Μανώλη Παπαδομανωλάκη.

Τον Μανώλη Παπαδομανωλάκη αποχαιρετά με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η βουλευτής Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποί αναφέρει:

«Έφυγε πριν από λίγο ο φίλος μου Μανώλης Παπαδομανωλάκης. Έφυγε όπως έζησε! Άρχοντας, χαμηλών τόνων, χωρίς να μας αφήσει να στενοχωρηθούμε με την ασθένεια του! Γλυκός, τρυφερός, κύριος, αγαπητός γιατρός, πήγε να βρει τη Μπουμπού μας! Για τον Ισίδωρο και εμένα είναι πολύ δύσκολο! Τα θερμότερα συλλυπητήριά μας στη Μαρία, τον Δημήτρη και όλη την οικογένεια.

Θα μας λείψει πάρα πολύ!».