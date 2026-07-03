Ρέθυμνο: Δύο συλλήψεις για κοκαΐνη

Συνελήφθησαν χθες (02.07.2026) πρωινές ώρες στο Ρέθυμνο δύο αλλοδαποί (36χρονος και 50χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου αφού εντοπίστηκαν οι δύο αλλοδαποί ακολούθησε έλεγχος στους ίδιους και έρευνα στην οικία τους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή βράχου συνολικού βάρους -4,8- γραμμαρίων, -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, -3- φυσίγγια, -1- μαχαίρι, το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, -4- κινητά τηλέφωνα και σακούλες για τη συσκευασία.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.