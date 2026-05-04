Χανιά: Δύο προφυλακίσεις για τις τηλεφωνικές απάτες

Την προσωρινή κράτηση δύο εκ των κατηγορούμενων για την υπόθεση με τις τηλεφωνικές απάτες, αποφάσισαν ομόφωνα εισαγγελέας και ανακριτής Χανίων αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Ένας επίσης άνδρας αφέθηκε ελεύθερος , ενώ ένας τέταρτος προφυλακίσθηκε για άλλη υπόθεση όμως και όχι για αυτή των τηλεφωνικών απατών. Οι τέσσερις άνδρες οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στην εισαγγελία Χανίων και απολογήθηκαν μέχρι το μεσημέρι.

Συγγενείς τους που βρέθηκαν εκτός των δικαστηρίων δήλωσαν την αθωότητα των ανθρώπων τους, τονίζοντας πως δεν έκαναν τίποτα από αυτά για τα οποία κατηγορούνταν.