Χανιά: Δράση στήριξης του «Ορίζοντα»

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η Nutrimetics & New Image διοργανώνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 μια ξεχωριστή, ολοήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα που φροντίζει, εμπνέει και δίνει φως γύρω της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορίζοντας», στο ισόγειο του Επιμελητήριο Χανίων, στα Χανιά, και θα συνδυάζει ομορφιά, υγεία, ευεξία και προσφορά.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης:

10:00 – 18:00

🔸 Δωρεάν ανάλυση δέρματος με ειδικό ανιχνευτή

🔸 Bazaar προϊόντων φυσικής περιποίησης & υγιεινής διατροφής

18:00 – 20:00

🔸 Συμβουλές υγείας & διατροφικής ευεξίας

🔸 Προτάσεις για έναν ισορροπημένο και υγιή τρόπο ζωής

Όλα τα έσοδα από το Bazaar θα διατεθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου «Ορίζοντα», στηρίζοντας το σημαντικό κοινωνικό του έργο.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.