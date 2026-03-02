Χανιά: Δράση στήριξης του «Ορίζοντα»

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η Nutrimetics & New Image διοργανώνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 μια ξεχωριστή, ολοήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα που φροντίζει, εμπνέει και δίνει φως γύρω της.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορίζοντας», στο ισόγειο του Επιμελητήριο Χανίων, στα Χανιά, και θα συνδυάζει ομορφιά, υγεία, ευεξία και προσφορά.
Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης:
10:00 – 18:00
🔸 Δωρεάν ανάλυση δέρματος με ειδικό ανιχνευτή
🔸 Bazaar προϊόντων φυσικής περιποίησης & υγιεινής διατροφής
18:00 – 20:00
🔸 Συμβουλές υγείας & διατροφικής ευεξίας
🔸 Προτάσεις για έναν ισορροπημένο και υγιή τρόπο ζωής
Όλα τα έσοδα από το Bazaar θα διατεθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου «Ορίζοντα», στηρίζοντας το σημαντικό κοινωνικό του έργο.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.