Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
Τοπικά

Χανιά: Δωρεάν στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς για ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Ο Δήμος Χανίων, όπως ανακοινώθηκε, ενεργοποιεί για τρίτη φορά για το έτος 2025 το πρόγραμμα δωρεάν στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών, οι οποίοι διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

• ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
• ΑΝΕΡΓΟΙ
• ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
• ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (έως και 10.000 ευρώ)
• ΦΟΙΤΗΤΕΣ
• ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΙΜΝΙΩΝ

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του Δήμου αφορά αποκλειστικά σε ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ και ΣΤΕΙΡΩΣΗ (η οποία συμπεριλαμβάνει ηρέμηση-νάρκωση).

Η αίτηση και κάθε σχετικό έγγραφο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι, βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://www.chania.gr/eksypiretisi/adespota-zoa/strays-steirosi.html

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χανίων (Δ/νση: Κυδωνίας 29, 731 35, email:  dimos@chania.gr) ή στο Γραφείο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Δ/νση: Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, 731 35), email: t-agro@chania.gr από την Παρασκευή 3 έως την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025.

Η προτεραιοποίηση των δικαιούχων θα γίνει με μοριοδότηση (λεπτομέρειες της μοριοδότησης αναφέρονται στην με αριθμό 152/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων: 2821 3 41645».

