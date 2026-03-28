Χανιά: Δήλωση Ροκάκη για την ενθρόνιση του νέου Επισκόπου

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, οι επιχειρηματίες των Χανίων καλωσορίσαμε ανάμεσα σε πλήθος λαού τον νέο μας Επίσκοπο Κυδωνίας & Αποκορώνου, κ.κ. Τίτο. Με ενότητα Πίστεως & Αγάπης συμπροσευχηθήκαμε με ελπίδα στην Παναγία την Τριμάρτυρη, στον ιερό μητροπολιτικό ναό της, κατά τη λαμπρή τελετή της ενθρονίσεως του».

Τα παραπάνω τονίζει σε δήλωσή του για για την ενθρόνιση του νέου Επισκόπου Κυδωνιάς & Αποκορώνου Τίτου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης.

Και συνεχίζει: «Ευχόμαστε ολόψυχα στον νέο μας ιεράρχη να εξελίξει την πνευματική πορεία ενότητας και απλόχερης προσφοράς προς την Εκκλησία και την τοπική μας κοινωνία, αντάξια με τον μακαριστό και άδολο προκάτοχό του, Μητροπολίτη Δαμασκηνό και τον ταπεινό εφησυχάζοντα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κ.κ. Ειρηναίο.

Οι επιχειρηματίες των Χανίων στους κρίσιμους καιρούς για την συνοχή της δοκιμαζόμενης τοπικής μας κοινωνίας θα συνεχίσουμε με συνέπεια να στηρίζουμε στην πράξη κάθε πρωτοβουλία της μητέρας μας Εκκλησίας για την ανακούφιση όσων μας έχουν ανάγκη».