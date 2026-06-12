Χανιά: Διεξαγωγή Σχολείου «Drafting, Production and Maintenance of NATO Standards and Doctrines»

Από τη Δευτέρα 8 έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ, η εκπαίδευση «Drafting, Production and Maintenance of NATO Standards», που έλαβε χώρα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής/NATO Maritime Interdiction Operational Training Center (ΚΕΝΑΠ/NMIOTC) στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 31 Αξιωματικοί και Επιτελείς από 12 κράτη-μέλη (κ-μ) και εταίρους της Συμμαχίας, καθώς και προσωπικό από φορείς της Δομής Διοίκησης ΝΑΤΟ (NATO Command Structure Entities) και Κέντρα Αριστείας του ΝΑΤΟ (NATO Centers of Excellence-COEs).

Την εκπαίδευση υποστήριξαν με ομιλητές το ΓΕΕΘΑ, η Διοίκηση Μετασχηματισμού της Συμμαχίας (Allied Command Transformation – ACT) και το Γραφείο Τυποποίησης ΝΑΤΟ (NATO Standardization Office – NSO). Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην 115 Πτέρυγα Μάχης, όπου έγινε επίδειξη εφαρμογής συμμαχικών προτύπων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η εν λόγω εκπαίδευση έχει λάβει την ανώτατη πιστοποίηση από τη Διοίκηση Μετασχηματισμού της Συμμαχίας και εντάσσεται στις δράσεις ενίσχυσης της συμμαχικής εκπαίδευσης σε θέματα τυποποίησης, που έχουν αναλάβει οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επ’ ωφελεία της Συμμαχίας»