Χανιά: Διεθνές Συνέδριο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ξεκινάει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 το 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (INCORCP 2025), που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (EURECA-PRO) και φιλοξενείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC) στα Χανιά!

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
🔬 Αυτή η ξεχωριστή διεθνής επιστημονική συνάντηση διεξάγεται για δεύτερη φορά στα Χανιά από τις 23 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2025, σε μια κοινή προσπάθεια να διερευνηθούν καινοτόμες λύσεις για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή.
🔬 Ο στόχος του Συνεδρίου είναι να συμβάλει στο θέμα της Υπεύθυνης/Βιώσιμης Κατανάλωσης και Παραγωγής πόρων, αγαθών και υπηρεσιών, κάτω από την ομπρέλα του Στόχου 12 Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
🔬 Μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν 134 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε όλους τους τομείς της Υπεύθυνης/Βιώσιμης Κατανάλωσης και Παραγωγής, τις οποίες θα παρακολουθήσουν περίπου 180 σύνεδροι (επιστήμονες και φοιτητές από την εκπαίδευση, την έρευνα και τη βιομηχανία).
🔬 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δύο ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές:
• Prof. Jason Hallett (Dept of Chemical Engineering, Imperial College London, U.K.)
“What is the Future for Green and Sustainable Chemical Technology?”

• Καθ. Απόστολος Βουλγαράκης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, Πολυτεχνείο Κρήτης)
“Environmental Impacts of Wildfires on Global, Regional and Local Scales”
👇 Περισσότερες πληροφορίες: https://conference.eurecapro.eu/conference-home-2025
Αναλυτικό πρόγραμμα: https://conference.eurecapro.eu/conference-home-2025/detailed-programme-2025/ 

