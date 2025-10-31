Χανιά: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στον Πλατανιά

Σε διαμαρτυρία για το κλείσιμο του ταχυδρομικού καταστήματος στον Πλατανιά προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής κάτοικοι και φορείς της περιοχής. Η συγκέντρωση έλαβε χώρα μπροστά από το ταχυδρομικό κατάστημα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος Κ. Σταματέλης των “Ενεργών πολιτών Πλατανιά” ανέφερε: Αυτό εδώ είναι ένα από τα 204 ΕΛΤΑ που κλείνει. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο… ευχαριστώ στη διοίκηση των ΕΛΤΑ για την πολιτική που ασκούν. Τι θα γίνει με τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους; Είναι ντροπή και μόνο που το σκέφτονται ενώ ο Δήμος είχε προτείνει να δώσει ένα οίκημα ούτως ώστε να μειωθούν τα έξοδα κι ούτε αυτό δεν έκαναν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκες, που έρχονται να πάρουν τη σύνταξή τους, καταστηματάρχες που στέλνουν δέματα κοκ. Τι θα γίνει τώρα; Να μην μείνει ένα; Οι βουλευτές που είναι; Είναι άφαντοι. Βγάλαμε σχετική ανακοίνωση, μόνο όταν θέλουν ψήφους… Και τα άλλα δύο καταστήματα – σε Αλικιανό και Κολυμπάρι – υπολειτουργούσαν. Πασχίζουμε για το καλύτερο».