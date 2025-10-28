Χανιά: Διακοπή νερού σε περιοχές του Αγ. Ματθαίου και του Προφήτη Ηλία την Τετάρτη

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού:

Α) από ώρα 09:00 έως 10:00 στην οδό Μ. Μανουσάκη και στην περιοχή γύρω από την οικία Μητσοτάκη, και

Β) από ώρα 10:00 έως 11:00 στις περιοχές: α) κατά μήκος της οδού Κ. Μητσοτάκη από το ύψος της Πλατείας Ι. Μουντάκη (οδός Σαμαριάς) έως την συμβολή της με την οδό Ι. Παϊζη, β) στην περιοχή νότια της οδού Κ. Μητσοτάκη, που περικλύεται από τις οδούς Κ. Μητσοτάκη, Εθν. Αντιστάσεως, Ψηλορείτη, Πρεβελάκη, Εμμ. Μουντάκη, Κροκιδά και Σαμαριάς, γ) στην περιοχή βόρεια της οδού Κ. Μητσοτάκη, που περικλύεται από τις οδούς Κ. Μητσοτάκη, Δαγκλή, Κατσανεβάκη, Βουλγαρίδη, Κοκκινίδου, Κράπης και Κοζάκου, και στις οδούς Καμπούρη, Αγίου Ιωάννη Ξένου, Ρωμανού, Γεωρ. Σκαλίδη, Μαυρογιάννη, Φιλ. Εταιρείας και Ισαάκ Σολωμού.

Όπως ανακοινώθηκε η «η διακοπή πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης των περιοχών.

Σημειώνεται ότι οι διακοπές είναι πιθανό να περιορισθούν χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών»