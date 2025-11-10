Χανιά: Διακοπή κυκλοφορίας στη συνδετήρια οδό ΒΟΑΚ – Παλιάς Εθνικής Οδού Χανίων – Κισάμου

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, από φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019 – Υποέργο (4): Αποκατάσταση ζημιών των κύριων δημοτικών οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών και τεχνικών έργων της Δ.Ε. Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά» και για την εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών καθώς και για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων, ενημερώνουμε ότι:

Η συνδετήρια οδός ΒΟΑΚ – ΠΕΟ (Χανίων – Κισσάμου), από το συσκευαστήριο της Ένωσης Χανίων στο Γεράνι έως την ΠΕΟ (Χανίων – Κισσάμου) (επαρχιακή οδός αρ. 26, Γεράνι – Πατελάρι, περιοχή Γερανίου), θα παραμείνει κλειστή για το χρονικό διάστημα από 11/11/2025 έως και 28/11/2025.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, του ΚΤΕΛ, του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όλων των χρηστών του παραπάνω οδικού δικτύου, ενημερώνουμε ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της παράλληλης δημοτικής οδού της ΠΕΟ, από το συσκευαστήριο της Ένωσης Χανίων προς τον οικισμό Γερανίου και στη συνέχεια προς την ΠΕΟ.

Παρακαλούμε για την τήρηση των οδηγιών. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου συντομότερα θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση»