menu
22.6 C
Chania
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Διακοπή κυκλοφορίας στη συνδετήρια οδό ΒΟΑΚ – Παλιάς Εθνικής Οδού Χανίων – Κισάμου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, από φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019 – Υποέργο (4): Αποκατάσταση ζημιών των κύριων δημοτικών οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών και τεχνικών έργων της Δ.Ε. Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά» και για την εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών καθώς και για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων, ενημερώνουμε ότι:
Η συνδετήρια οδός ΒΟΑΚ – ΠΕΟ (Χανίων – Κισσάμου), από το συσκευαστήριο της Ένωσης Χανίων στο Γεράνι έως την ΠΕΟ (Χανίων – Κισσάμου) (επαρχιακή οδός αρ. 26, Γεράνι – Πατελάρι, περιοχή Γερανίου), θα παραμείνει κλειστή για το χρονικό διάστημα από 11/11/2025 έως και 28/11/2025.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, του ΚΤΕΛ, του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όλων των χρηστών του παραπάνω οδικού δικτύου, ενημερώνουμε ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της παράλληλης δημοτικής οδού της ΠΕΟ, από το συσκευαστήριο της Ένωσης Χανίων προς τον οικισμό Γερανίου και στη συνέχεια προς την ΠΕΟ.
Παρακαλούμε για την τήρηση των οδηγιών. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου συντομότερα θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση»

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum