Χανιά: Διακοπές ρεύματος την Κυριακή

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές:

1. Στις 15.3.2026 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08.00 έως 14.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ ΑΠΟ HOTEL ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΣΤΑΛΟΣ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΓΕΡΑΝΙ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ – ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙ – ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΟΣ – ΜΠΑΜΠΙΟΛΟ ΕΩΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΑΓΥΙΑ (ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ – ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ SYNKA ) – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΚΟΥΦΟΣ – ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ – ΣΚΟΝΙΖΟ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»