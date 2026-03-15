Χανιά: Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές από σήμερα

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1. Στις 15.3.2026 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08.00 έως 14.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ ΑΠΟ HOTEL ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΣΤΑΛΟΣ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΓΕΡΑΝΙ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ – ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙ – ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΟΣ – ΜΠΑΜΠΙΟΛΟ ΕΩΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΑΓΥΙΑ (ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ – ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ SYNKA ) – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΚΟΥΦΟΣ – ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ – ΣΚΟΝΙΖΟ.

2. Στις 16.3.2026 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 έως 11.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΑΓΥΙΑ (ΟΑΣΗ ΑΓΥΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ, ΣΗΦΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ) – ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΓΥΙΑΣ -ΑΝΤ/ΣΙΟ ΑΓΥΙΑΣ – ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ – ΑΝΤ/ΣΙΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ – ΤΟΕΒ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ – ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ.

3. Στις 17.3.2026 ημέρα Τρίτη και:

α. από ώρα 08.00 έως 10.00 στην παρακάτω περιοχή: ΑΛΙΚΑΜΠΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ.

β. από ώρα 08.00 έως 14.30 στις παρακάτω περιοχές:

ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΑΠΟ HOTEL ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ.

4. Στις 18.3.2026 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.30 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΚΑΜΑΡΑΣ ΠΟΛΗ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ.

5. Στις 19.3.2026 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΑΡΩΝΙ (Π.Β.Κ Α’ ΘΕΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Ε.Α Β ‘ ΘΕΣΗ, ΤΑΧΥΔΟΜΗ, 115 Π.Μ., ΟΙΚΙΣΜΟΣ 115 Π.Μ.) – ΣΤΕΡΝΕΣ – ΜΑΡΑΘΙ.

6. Στις 20.3.2026 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΕΛΟΣ – ΛΙΜΝΗ – ΡΟΓΔΙΑ – ΛΟΥΧΙ – ΑΕΡΙΝΟΣ – ΠΕΡΒΟΛΙΑ – ΒΑΘΗ – ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ – ΤΖΙΤΖΙΦΙΑ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ – ΛΑΦΟΝΗΣΙ – ΚΕΦΑΛΙ – ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ – ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΑΜΠΟΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΣΦΗΝΑΡΙ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»