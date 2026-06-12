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Χανιά: Διακοπές ρεύματος από Δευτέρα – Δείτε τις περιοχές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωράει ο ΔΕΔΔΗΕ από τη Δευτέρα για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2026 09.00-15.00:

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ,

ΤΡΙΤΗ 16/6/2026 08.00-11.30:

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ).

ΤΡΙΤΗ 16/6/2026 08.00-10.00:

ΒΡΥΣΣΕΣ-ΦΙΛΙΠΟΥ-ΝΤΟΥΛΙΑΝΑ-ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΣ-ΒΑΤΟΥΔΙΑΡΗΣ

ΤΡΙΤΗ 16/6/2026 08.00-15.00:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΡΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΡΥΣΣΩΝ

ΤΡΙΤΗ 16/6/2026 10.00-12.00:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΕΟ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ.

ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2026 08.00-13.00:

ΧΑΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ ΜΕ Ν.ΣΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2026 08.00-10.00:

ΧΑΝΙΑ ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ (ΠΑΛΙΟ ΙΚΑ).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2026 08.00-12.00:

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΟΔΟΣ ΚΑΜΠΟΥ – ΠΛΗΣΙΟN BLYE STAR STEFAN VILLA.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/6/2026 07.30-09.00:

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΝΤ/ΣΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ – ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. – ΟΑΔΥΚ – ΜΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥΜ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΑΡΑ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/6/2026 09.00-11.00:

ΜΟΝΤΕ ΒΑΡΔΙΑ ΚΟΡΑΚΙΕΣ – ΠΥΘΑΡΙ – COCO MAT.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/6/2026 08.00-15.00:

ΑΡΩΝΙ (ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΣΗ Α” ΘΕΣΗ Β”) – ΠΑΖΙΝΟΣ – ΤΑΧΥΔΟΜΗ – ΚΤΕΟ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΦΕΛΗ – SUPER MARKET KOΝΤΑΡΑΚΗΣ – 115 ΠΜ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ 115ΠΜ – ΣΤΕΡΝΕΣ – ΜΑΡΑΘΙ – ΜΑΡΑΘΙ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»

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