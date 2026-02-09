Χανιά: Διαδήλωση κατά του νομοσχέδιου για συμβάσεις εργασίας

Σε συλλαλητήριο καλεί το Σωματείο Επισιτισμού Χανίων την Τετάρτη 11/2 στις 6:30 μ.μ στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς με αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που, όπως υποστηρίζει, «βάζει ταφόπλακα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο «που έχει την υπογραφή της σύγχρονης τρόικας κυβέρνησης, εργοδοτών και εργατοπατέρων, με τίτλο “Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας”. Αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στην Βουλή την Παρασκευή 13 του μήνα».

Σύμφωνα με το σωματείο, «το νέο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας πατάει πάνω σε νόμους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, στη στρατηγική συμφωνία όλων των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης. Εκείνων που ψηφίζουν από κοινού τις Ευρωενωσιακές Οδηγίες, για τα 13ωρα, για τον περιορισμό των απεργιών, για το πετσόκομμα των μισθών. H συμφωνία αυτή έγινε πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς να ερωτηθούν τα εκατομμύρια των εργαζόμενων της χώρας. Πάνω της πατάει το νομοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση της ΝΔ, με τις πλάτες των κομμάτων της ΕΕ και «ανάπτυξης» για όλους».