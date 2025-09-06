menu
Χανιά: Διαδήλωση για “Αλήθεια και Δικαιοσύνη” στα Τέμπη (φωτ. & βίντεο)

Δημήτρης Μαριδάκης
Ενάντια στο “αιφνιδιαστικό, ανήθικο και ατιμωτικό για την μνήμη των θυμάτων, την Αλήθεια και τη Δικαιοσύνη” κλείσιμο της δικογραφίας των Τεμπών, χωρίς να συμπεριληφθούν σε αυτήν επιστημονικές απαντήσεις για την ύπαρξη ξυλόλιου ως αιτία πρόκλησης της πυρόσφαιρας, διαδήλωσαν το απόγευμα του Σαββάτου εκατοντάδες Χανιώτισσες και Χανιώτες, στην πλατεία πίσω από το Γιαλί Τζαμί.

Η συγκέντρωση έγινε έπειτα από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Χανίων “Οξυγόνο”, ενώ αντίστοιχα καλέσματα και συγκεντρώσεις γίνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών το Σύνταγμα στην Αθήνα.

Μιλώντας στα Χ.ν.” το μέλος της Πρωτοβουλίας Ανδρέας Χιωτάκης, επεσήμανε ότι κι αυτή η συγκέντρωση “στέλνει ξανά το αίτημα για δικαιοσύνη, μετά το αιφνιδιαστικό κλείσιμο της ανακριτικής διαδικασίας από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας κι ενώ υπήρχαν σωρεία αιτημάτων από συγγενείς των θυμάτων για να εξεταστούν στοιχεία”.

“Με το που κατατέθηκε η πραγματογνωμοσύνη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ελλιπής γιατί όπως αποκαλύφτηκε δεν συμπεριέλαβε τα αποτελέσματα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, όπου εντοπίστηκαν σε 12 από τα δείγματα υπολείμματα υδρογονανθράκων. Όλα δείχνουν δηλαδή ότι μεθοδευμένα οδηγούμαστε σε μια δίκη παρωδία και θα οδηγήσει σε συγκάλυψη κι όχι στην αποκάλυψη της αλήθειας”, πρόσθεσε ο κ. Χιωτάκης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης διαβάστηκαν τα ονόματα των θυμάτων και στη μνήμη τους οι διαδηλωτές άναψαν κεριά σχηνατίζοντας τη λέξη “Δικαιοσύνη”:

