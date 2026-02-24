Χανιά: Διαδήλωση ενάντια στο αεροπλανοφόρο

1 από 6

Την αντίθεση τους «στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή» δήλωσαν εκατοντάδες Χανιώτες που το απόγευμα της Τρίτης συμμετείχαν στο συλλαλητήριο ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου “Gerald R. Ford” στα Χανιά.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς όπου χαιρέτησε εκ των διοργανωτών ο πρόεδρος της “Παγκρήτιας Επιτροπής Κατά των Βασέων” κ. Μανώλης Παπαδομανωλάκης. Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης στην οποία συμμετείχαν σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, διάφορες συλλογικότητες.

«Έχει συγκεντρωθεί μια τεράστια, πρωτοφανή από τον πόλεμο του Κόλπου, δύναμη πυρός στη Σούδα με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο “Gerald R. Ford” αλλά και άλλα πολεμικά σκάφη και αεροπλάνα με στόχο να μακελέψουν τους λαούς της περιοχής. Η χώρα μας δίνει “γη και ύδωρ” με τη βάση της Σούδας!» ανέφερε ο κ. Παπαδομανωλάκης χαρακτηρίζοντας τη Σούδας ως «το μακρύ χέρι των ΗΠΑ σε όλους τους πολέμους στη Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Υεμένη. Είναι ντροπή για την Ελληνική κυβέρνηση να στηρίζουν τα σχέδια των Αμερικάνων τάχα για…δημοκρατία στο Ιράν. Εμείς θα συνεχίσουμε στους δρόμους του αγώνα απαιτώντας καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Για το σωματείο Μισθωτών Τεχνικών ο πρόεδρος Ανδρέας Τριανταφύλλου υπογράμμισε ότι «πλέον έχουμε αντιληφθεί ότι τα Χανιά έχουν γίνει ένα μέρος εξυπηρέτησης ΝΑΤΟικών δολοφόνων που έρχονται για να σκορπίσουν τον τρόμο στη Μέση Ανατολή εμπλέκοντας και τη χώρα μας με μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης της χώρας. Για μας είναι πρωταρχικό στόχος να κλείσει η βάση της Σούδας».