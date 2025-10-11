Χανιά: Δεν έρχονται ογκολόγοι λόγω της ακρίβειας – Κενές θέσεις στο Νοσοκομείο

Κενές παραμένουν θέσεις για ογκολόγους στην ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, καθώς οι σχετικές προκηρύξεις δεν συνάντησαν ανταπόκριση λόγω του υψηλού κόστους ζωής και των ακριβών ενοικίων που αποθαρρύνουν γιατρούς να έρθουν στα Χανιά για εργασία.

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στο περιθώριο της διημερίδας για τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων που ολοκληρώθηκε το Σάββατο στο θέατρο: «Μίκης Θεοδωράκης» στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Τη διημερίδα διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, το Ογκολογικό Τμήμα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, την Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων και την Εταιρεία Στήριξης Αντικαρκινικής Ερευνας.

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα»και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η επιστημονικά υπεύθυνη, διευθύντρια της Ογκολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Χανίων Ηλιάδα Μπομπολάκη, σημείωσε ότι «πάντα υπάρχουν ανάγκες στο νοσοκομείο Χανίων. Η κλινική στελεχώνεται από τρεις ειδικευμένους γιατρούς, εμένα και ακόμα δύο. Χρειαζόμαστε σίγουρα έναν ακόμα. Είναι αναγκαία η υποστήριξη και από βοηθητικό προσωπικό με τη μορφή γραμματέων, που ευτυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή και από ειδικευόμενους γιατρούς που επίσης έχουμε. Αλλά στο κομμάτι των ειδικευμένων γιατρών οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις, εκτιμούν όλα τα δεδομένα των ασθενών και καθορίζουν θεραπείες είμαστε δυστυχώς μόνο τρεις. Το πέντε θα ήταν το ιδανικό. Το τέσσερις είναι μια καλή επιλογή γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε την άνεση να ανοίξουν πιο πολύ τα ιατρεία. Για παράδειγμα, για να έρθω εγώ σε ένα συνέδριο, θα πρέπει οι άλλοι να μείνουν πίσω».

Η κα Μπομπολάκη πρόσθεσε ότι «δεν είναι επιλογή τα Χανιά για ογκολόγους. Εχουν γίνει προκηρύξεις τουλάχιστον δύο φορές. Νομίζω ότι έχει βγει η θέση άγονη πλέον. Δεν υπάρχουν κίνητρα να έρθουν στα Χανιά. Είναι πολύ ακριβή η ζωή, ο μισθός στο νοσοκομείο δεν είναι για να καλύψει το κόστος ζωής ενός ανθρώπου που ζει η οικογένειά του αλλού. Και όταν ένας ογκολόγος πει ότι θα έρθει, θα μπορούσε να γίνει άμεσα η διαδικασία για να έρθει σαν επικουρικός γιατρός και στη συνέχεια να δούμε πως θα μπορέσει να ξαναπροκηρυχθεί μια μόνιμη θέση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει επιθυμία από τους νεότερους συναδέλφους. Στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις γενικά, βρίσκουν πιο εύκολα απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και νομίζω ότι αυτό τους βολεύει γιατί είναι η οικογένειά τους κοντά και για εκείνους είναι πιο εύκολο να συμμετέχουν στην επιστημονικότητα της δουλειάς μας. Επίσης οι νέοι γιατροί επιλέγουν εκεί που θα μπορέσουν πιο γρήγορα να έχουν και περισσότερα χρήματα και επαγγελματική εξέλιξη».

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Η ίδια μίλησε για «τη σημασία της θεραπείας πρώτης γραμμής στο μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη».

Η κα Μπομπολάκη μας είπε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι η πιο συχνή κακοήθεια στους άνδρες, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι δεύτερος σε συχνότητα αλλά ο πρώτος σε συχνότητα ως αιτία θανάτου. Στον καρκίνο του προστάτη οι ασθενείς μπορούν να ζήσουν πολλά χρόνια, εκείνοι που το ανακαλύπτουν πολύ νωρίς».

Επιπλέον, σημείωσε ότι «αυτά που γίνονται στην ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων είναι αντίστοιχα με αυτά που γίνονται και στα άλλα μεγάλα νοσοκομεία, στο κομμάτι της ογκολογίας γιατί ακτινοθεραπευτικό τμήμα δεν διαθέτουμε, διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας, όποιος χρειάζεται ακτινοθεραπεία πάει στον ιδιωτικό τομέα ή στο ΠΑΓΝΗ ή Αθήνα».

«ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ»



Ο παθολόγος ογκολόγος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Σουγκλάκος, μας είπε ότι «γενικότερα η ογκολογία προχωράει με γοργά βήματα. Ολο και μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών μπορεί να οδηγηθεί σε ίαση αλλά ακόμα έχουμε ομάδες ασθενών οι οποίες είναι δύσκολες στον χειρισμό και για τις οποίες πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα βήματα προόδου. Στο συγκεκριμένο συνέδριο γίνεται ανασκόπηση της γνώσης που υπάρχει σε κάθε τομέα».