Χανιά: Δείτε σε ποιους δρόμους θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα, λόγω της διεξαγωγής του 76ου Βενιζέλειου Δρόμου και Δρόμου της πόλης «ΙΚΑΡΟΣ 2026».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από τις 09.00 π.μ. έως 10.45 π.μ. θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ελεγχόμενη διέλευση, κλείσιμο δρόμων για τα οχήματα.

Αναλυτικά:

• ΔΙΑΔΡΟΜΗ 76ου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: Εθνικό στάδιο Χανίων – Ελ. Βενιζέλου – Ακρωτηρίου – Τάφοι Βενιζέλων – Ακρωτηρίου – Ελ. Βενιζέλου – Εθνικό στάδιο Χανίων

• ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ «ΙΚΑΡΟΣ 2026»: Εθνικό στάδιο Χανίων – Ελ. Βενιζέλου – Μνημείο πεσόντων ΙΚΑΡΩΝ (βίλα Κούνδουρου) – Ελ. Βενιζέλου – Εθνικό στάδιο Χανίων ( 2.300 μ.)»