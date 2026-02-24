Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος την Πέμπτη

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές.

Στις 26/2/2026 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08:00-10:30 στις παρακάτω περιοχές:

ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ,115 Π.Μ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)-ΔΕΔΙΣΑ (ΜΕΣΟΜΟΥΡΙ,ΚΟΡΑΚΙΑ)-ΕΒΑ ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑ-Φ/Β ΠΕΤΡΑΚΗ-VODAFON-ΑΝΤ/ΣΙΟ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ-Φ/Β VIRTUAL SUN

Επίσης την ίδια μέρα και από ώρα 08.00 – 08.15 και 10.15 – 10.30 στις παρακάτω περιοχές:

ΚΑΛΟΡΟΥΜΑ (ΦΙΝΟ ΜΠΕΤΟΝ, ΑΥΡΑ ΕΝΕΡΓ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΔΑΚΙ ) – ΜΟΝΗ ΓΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ – Π.Β.Κ. ΧΟΡΔΑΚΙ – Π.Β.Κ ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΣ ΧΟΡΔΑΚΙ – RADAR ΚΛΑΠΕΣ – ΣΚΛΟΚΑ ΟΤΕ – ΡΙΖΟΣΚΛΟΚΟ (ΛΑΧΟΡ ΡΙΖΟΣΚΛΟΚΟ ) – ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ, 115 Π.Μ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ) – ΔΕΔΙΣΑ (ΜΕΣΟΜΟΥΡΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ) – ΕΒΑ ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑ – Φ/Β ΠΕΤΡΑΚΗ – VODAFON – ΑΝΤ/ΣΙΟ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ – Φ/Β VIRTUAL SUN

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»