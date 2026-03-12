Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος σήμερα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

Στις 12.3.2026 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.15 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ – Φ/Β ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ – ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ – ΠΟΥΛΑΚΑΣ – ΑΓΥΙΑ ΑΠΛΩΣΤΡΑ (ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»