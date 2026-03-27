Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος από την Κυριακή

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ «για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1. Στις 29.3.2026 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΥΛΟ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ, ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Α.Ε., ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΡΑΤΩ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., ΜΙΝΟΑ PALACE ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ).

2. α.Στις 31.3.2026 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 έως 08.30 και 15.00 έως 15.30 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΧΕΤΑΚΗΣ, ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Α.Ε., ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΡΑΤΩ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., ΜΙΝΟΑ PALACE, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΩΤΗΣ, S/M LIDL, ΑΠΛΑΔΑΣ Α.Ε., ΑΝΤΛ/ΣΙΟ ΔΕΥΑΒΑ, CRETAN HOLIDAYS PROPERTIES, ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΝΙ).

β. Επίσης την ίδια μέρα και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΧΕΤΑΚΗΣ, ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Α.Ε., ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΡΑΤΩ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., ΜΙΝΟΑ PALACE, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΩΤΗΣ, S/M LIDL, ΑΠΛΑΔΑΣ Α.Ε., ΑΝΤΛ/ΣΙΟ ΔΕΥΑΒΑ, CRETAN HOLIDAYS PROPERTIES).

γ. Επίσης την ίδια μέρα και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΑΝΩ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ – ΚΑΡΑΒΑΡΑΚΗΣ – ΕΚΑΒΗ Α.Ε. – ΓΛΥΜΙΔΑΚΗΣ – ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ) ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΠΛΑΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ.

3. α.Στις 1.4.2026 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 έως 10.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ : ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 40 (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ: ΖΕΠΟΣ – ΓΑΛΗΝΗ) ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ.

β. Επίσης την ίδια μέρα και από ώρα 08.30 έως 13.00 στις παρακάτω οδούς:

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΪ)ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΠΛΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ.

γ. Επίσης την ίδια ημέρα και από ώρα 13.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΛΑΚΑ – ΤΖΙΒΑΡΑ – ΔΟΥΛΙΑΝΑ – ΑΛΜΥΡΙΔΑ – ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΣΠΡΟ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ – ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΩΡΙΟ.

δ. Επίσης την ίδια ημέρα και από ώρα 10.00 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΒΑΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ.

4. α.Στις 2.4.2026 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 έως 11.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΑΓΥΙΑ – ΟΑΣΗ ΑΓΥΙΑΣ – ΣΚΟΥΛΑΣ – ΣΗΦΑΚΗΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε.Α. – ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΓΥΙΑΣ – ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ – ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ – ΤΟΕΒ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΛΩΝΑΚΗ – Φ/Β ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΩΣ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ.

β. Επίσης την ίδια ημέρα και από ώρα 11.00 έως 14.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΤΟΕΒ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

5. α.Στις 3.4.2026 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΑΡΩΝΙ (Π.Β.Κ Α’ ΘΕΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Α΄ Β ‘ ΘΕΣΗ, ΤΑΧΥΔΟΜΗ-ΚΤΕΟ, 115 Π.Μ. – ΟΙΚΙΣΜΟΣ 115 – ΣΤΕΡΝΕΣ – ΜΑΡΑΘΙ.

β.Επίσης την ίδια ημέρα και από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΕΛΟΣ – ΛΙΜΝΗ – ΡΟΓΔΙΑ – ΛΟΥΧΙ – ΑΕΡΙΝΟΣ – ΠΕΡΒΟΛΙΑ – ΒΑΘΗ – ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ – ΤΖΙΤΖΙΦΙΑ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΑ – ΕΛΑΦΟΝΙΣΙ – ΚΕΦΑΛΙ – ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ – ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΑΜΠΟΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΣΦΗΝΑΡΙ.

6. Στις 4.4.2026 ημέρα Σάββατο και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ (S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΠΛΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ.

7. Στις 5.4.2026 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΚΥΡΤΟΜΑΔΟ(ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ – ΣΤΑΜΠΟΥΖΟΣ) έως Πλατανιά ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Γ.-ΕΝΩΣΗ ΜΑΛΕΜΕ – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΓΛΥΜΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος».