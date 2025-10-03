menu
Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος από την Κυριακή

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ,  για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές.

1. Στις 5.10.2025 ημέρα Κυριακή και:

α. από ώρα 06.00 έως 08.00 στις παρακάτω περιοχές:
ΠΥΘΑΡΙ από ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ – Κουνουπιδιανά – S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – S/M SYNKA – Άγιος Ονούφριος – ΚΑΥΣΙΜΑ – Αντλιοστάσιο ΔΕΥΑΧ Αγ. Ονουφρίου και ΟΛΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ.

β. από ώρα 08.00 έως 11.00 στις παρακάτω περιοχές:
Καμπάνι – Χωραφάκια – Τερσανάς – Σταυρός.

γ. από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω οδούς:
ΧΑΝΙΑ (οδός Νεάρχου από Κ. Μαλλινού έως Ι. Σφακιανάκη) και ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ.

2. Στις 6.10.2025 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.30 έως 11.30 στις παρακάτω περιοχές:

Τσιβαράς προς Βάμο (ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ-ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ).

3. Στις 7.10.2025 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Περιβόλια – Βαρύπετρο – Μυλωνιανά – ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ.

4. Στις 8.10.2025 ημέρα Τετάρτη και:

α. από ώρα 08.30 έως 12.00 στις παρακάτω περιοχές: Ποντικιανά – Βούβες – Γαβαλομούρι.

β. από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:
Χασί – Σκεντεργιανά – Αζωγυρές – Βουτάς – Αγ. Θεόδωρος – ΚΕΡΑΙΕΣ COSMOTE – VODAFON – ύψωμα Χασίου.

5. Στις 10.10.2025 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Κακόπετρος – Μεσαύλια – Φλώρια.

6. Στις 11.10.2025 ημέρα Σάββατο και από ώρα 08.30 έως 14.30 στις παρακάτω περιοχές:

Στύλος – Πρόβαρμα – Σαμωνάς – Χιλιομουδού – Κυριακοσέλλια -Ραμνή – Καρρές – ΕΤΑΝΑΠ – Φαράγγι.

 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»

 

