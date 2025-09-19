Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος από την Κυριακή

Σε διακοπές ρεύματος για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ.

Αναλυτικά:

1. Στις 21.9.2025 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08.15 έως 15.00 στις παρακάτω οδούς:

ΧΑΝΙΑ: ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΩΝ (από Αποκορώνου έως Εφ. Πολεμιστών & ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ) – ΟΔΟΣ ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ (από οδό Ρόκας έως οδό Αποκορώνου) – ΟΔΟΣ ΔΙΚΤΥΝΗΣ (από Εφ. Πολεμιστών έως Ελύρου & ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ) – ΟΔΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΗΣ (από Ελύρου έως Αν. Γογονή).

2. Στις 22.9.2025 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 έως 10.00 στις παρακάτω οδούς-περιοχές:

ΧΑΝΙΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΕΠΑΣ, ΟΔΟΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (από LEGENDS έως οδό Κ. Μητσοτάκη) – ΟΔΟΣ Ν. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ – ΟΔΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΟΔΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (από οδό Ν. Ανδριανάκη έως διασταύρωση προς Αγ. Ματθαίο) – ΠΕΡΙΟΧΗ S/M LIDL – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. – ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΟΔΟΣ ΣΕΪΜΕΝΗ – ΟΔΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ.

3. Στις 23.9.2025 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 έως 14.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΣΟΥΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙ (ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ – ΨΑΡΑΥΤΗΣ – ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ – ΒΑΤΣΑΚΗΣ) – Μεγάλα Χωράφια – ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΤΛΑΣ – ΗΤΟΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΜΙ – Καλάμι.

4. Στις 24.9.2025 ημέρα Τετάρτη και:

α. από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ (πρώην ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΚΕΠΗ) – ΜΑΛΑΞΑ (Πύργος – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΛΑΞΑΣ – Φ/Β ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΛΑΚΗ) – ΟΑΔΥΚ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ – Αντλιοστάσιο Δήμου Κεραμειών.

β. από ώρα 09.30 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές:

Αράδαινα – Αγ. Ιωάννης Σφακίων – Αγ. Ρουμέλη.

5. Στις 25.9.2025 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.15 έως 10.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ (κέντρο Ταυρωνίτη – ΣΧΟΛΗ ΚΕΚΑΤΕ – ΚΤΕΟ – ΓΗΠΕΔΟ – Παραλία Ταυρωνίτη) – ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ (παραλία σύνορα με Ταυρωνίτη).

6. Στις 26.9.2025 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΚΟΥΡΝΑΣ (περιοχή ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – Γήπεδο – Νεκροταφείο – Πλατεία χωριού).

7. Στις 27.9.2025 ημέρα Σάββατο και:

α. από ώρα 08.30 έως 10.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (περιοχή Δημοτικού Σχολείου – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ).

β. από ώρα 09.30 έως 11.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΚΕΦΑΛΑΣ (περιοχή προς Δρέπανο) – Δρέπανο – ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ – Παλαιλώνι – Κόκκινο Χωριό – Καμπιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»