Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος από την Κυριακή

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ « για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5/2026 10.00-14.00:

ΧΑΝΙΑ ΟΔΟΣ ΜΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5/2026 08.00-10.00:

ΧΑΝΙΑ ΟΔΟΣ ΣΕΛΙΝΟΥ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5/2026 08.00-15.00:

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ – ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ – ΜΟΤΑΚΗΣ, ΝΟΤΑΚΗΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ – ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΑΝΤ/ΣΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΟΥΔΑΣ – ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΣΟΥΔΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΣΟΥΔΑΣ.

ΤΡΙΤΗ 5/5/2026 09.00-13.00:

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ SUPER MARKΕT LIDL).

ΤΡΙΤΗ 5/5/2026 08.30-15.00:

ΚΟΜΙΤΑΔΕΣ-ΒΡΑΣΚΑΣ-ΝΟΜΙΚΙΑΝΑ-ΒΟΥΒΑΣ-ΚΟΥΤΕΛΟΣ-ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ ΚΟΥΡΑΚΗΣ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5/2026 09.00-15.00:

ΒΟΘΙΑΝΑ – ΦΑΛΕΛΙΑΝΑ – ΚΑΜΑΤΕΡΑ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΦΑΡΑΓΓΙ – ΛΑΦΟΝΗΣΙ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ).

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5/2026 11.00-15.00:

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙΟΥ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ).

ΠΕΜΠΤΗ 7/5/2026 11.00-12.00:

ΚΑΒΡΟΣ (ΑΠΟ HOTEL HAPPY DAYS, S/M ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΡΩΜΑΝΙΑΣ) ΜΕΧΡΙ ΔΡΑΜΙΑ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5/2026 08.00-15.00:

ΑΡΩΝΙ ( ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΣΗ Α” ΘΕΣΗ Β”) – ΠΑΖΙΝΟΣ – ΤΑΧΥΔΟΜΗ – ΚΤΕΟ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΦΕΛΗ – SUPER MARKET ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ – 115 ΠΜ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ 115ΠΜ – ΣΤΕΡΝΕΣ – ΜΑΡΑΘΙ – ΜΑΡΑΘΙ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»